Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка
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Описание товара Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка
Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. «Where You Been», их пятый альбом, вышел в 1993 году, на пике энтузиазма по отношению к гранжу и альтернативной американской рок-сцене, частью которой группа уже давно являлась. Спродюсированный новым составом группы (давний барабанщик Мёрф и новый басист Майк Джонсон дополнили трио), альбом стал самым успешным альбомом группы на тот момент, достигнув 50-го места в США (где было продано более четверти миллиона копий) и 10-го места в британских чартах, а также породив хит-сингл «Start Choppin». Выпущенный с единодушно положительными отзывами и содержащий множество треков, которые впоследствии стали неотъемлемой частью и любимыми фанатами, «Where You Been» продолжил глобальное восхождение Dinosaur Jr. Альбом был выпущен одновременно в США, Европе, Австралии, Азии и Южной Америке. Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами, би-сайдами и сессионными записями Джона Пила, а также сопровождаемое подробными комментариями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся в великолепной форме на волне с трудом завоеванной популярности и авторитета.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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