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Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка

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Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 1
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 2
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 3
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 4
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 5
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 6
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 7
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 8
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 9
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 10
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 11
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 12
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 13
Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Where You Been
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 2
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 3
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 4
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 5
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 6
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 7
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 8
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 9
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 10
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 11
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 12
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 13
  • Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717066
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Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Where You Been
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Out There, Start Choppin, What Else Is New, On The Way, Not The Same, Get Me, Drawerings, Hide, Goin Home, I Ain't Sayin, Hot Burrito #2, Quest (Acoustic), Turnip Farm, Forget it, Keeblin', Get Me (Peel Session), Keeblin' (Peel Session), Hide (Peel Session), Missing Link
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinosaur Jr. - Where You Been (coloured) (5013929175716) виниловая пластинка

Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. «Where You Been», их пятый альбом, вышел в 1993 году, на пике энтузиазма по отношению к гранжу и альтернативной американской рок-сцене, частью которой группа уже давно являлась. Спродюсированный новым составом группы (давний барабанщик Мёрф и новый басист Майк Джонсон дополнили трио), альбом стал самым успешным альбомом группы на тот момент, достигнув 50-го места в США (где было продано более четверти миллиона копий) и 10-го места в британских чартах, а также породив хит-сингл «Start Choppin». Выпущенный с единодушно положительными отзывами и содержащий множество треков, которые впоследствии стали неотъемлемой частью и любимыми фанатами, «Where You Been» продолжил глобальное восхождение Dinosaur Jr. Альбом был выпущен одновременно в США, Европе, Австралии, Азии и Южной Америке. Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами, би-сайдами и сессионными записями Джона Пила, а также сопровождаемое подробными комментариями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся в великолепной форме на волне с трудом завоеванной популярности и авторитета.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Where You Been
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Out There, Start Choppin, What Else Is New, On The Way, Not The Same, Get Me, Drawerings, Hide, Goin Home, I Ain't Sayin, Hot Burrito #2, Quest (Acoustic), Turnip Farm, Forget it, Keeblin', Get Me (Peel Session), Keeblin' (Peel Session), Hide (Peel Session), Missing Link
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. «Where You Been», их пятый альбом, вышел в 1993 году, на пике энтузиазма по отношению к гранжу и альтернативной американской рок-сцене, частью которой группа уже давно являлась. Спродюсированный новым составом группы (давний барабанщик Мёрф и новый басист Майк Джонсон дополнили трио), альбом стал самым успешным альбомом группы на тот момент, достигнув 50-го места в США (где было продано более четверти миллиона копий) и 10-го места в британских чартах, а также породив хит-сингл «Start Choppin». Выпущенный с единодушно положительными отзывами и содержащий множество треков, которые впоследствии стали неотъемлемой частью и любимыми фанатами, «Where You Been» продолжил глобальное восхождение Dinosaur Jr. Альбом был выпущен одновременно в США, Европе, Австралии, Азии и Южной Америке. Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами, би-сайдами и сессионными записями Джона Пила, а также сопровождаемое подробными комментариями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся в великолепной форме на волне с трудом завоеванной популярности и авторитета.


Теги товара: Цветной винил
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