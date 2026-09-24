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Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка

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Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 1
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 2
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 3
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 4
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 5
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 6
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 7
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 8
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 9
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 10
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 11
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 12
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 13
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 14
Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Hand It Over
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 2
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 3
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 4
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 5
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 6
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 7
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 8
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 9
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 10
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 11
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 12
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 13
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 14
  • Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717065
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Загружаем...
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Загружаем...
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Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка
5 470 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Hand It Over
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Dont Think, Never Bought It, Nothin's Goin On, I'm Insane, Cant We Move This, Alone, Sure Not Over You, Loaded, Mick, I Knu Yer Insane, Gettin Rough, Gotta Know, The Sun, Don't You Think It's Time, The Pickle Song, I Misunderstood, Never Bought It (Live 1997), Alone (Live 1997), Never Bought It (Live On ABC), Sure Not Over You (Live On ABC)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка

Группа Dinosaur Jr, основанная в 1984 году, проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и первую половину 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов. «Hand It Over», их седьмой альбом, вышел весной 1997 года после долгого перерыва и оказался последним полноформатным альбомом группы за десятилетие. «Hand It Over», исполненный преимущественно Джей Мэскисом, появился в период спада интереса к американскому альтернативному року за рубежом, но, тем не менее, получил широкое одобрение и признание критиков и рецензентов. Альбом сопровождался, что необычно, EP неальбомных песен, записанных для фильма Мэтта Диллона «Благодать моего сердца», а позже только виниловый сингл «I'm Insane» 7 дюймов, все они собраны здесь вместе с ранее не издававшимися записями, сделанными на сцене в Стокгольме и на телевидении в Австралии. Представленное здесь на фиолетовом виниле и сопровождаемое подробными аннотациями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних и эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает последний взгляд на группу, которая вот-вот исчезнет из света рампы, но по-прежнему такая же увлекательная и мощная, как и всегда.

Отзывы о товаре Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929175914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dinosaur Jr.
Альбом (сингл)
Hand It Over
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Dont Think, Never Bought It, Nothin's Goin On, I'm Insane, Cant We Move This, Alone, Sure Not Over You, Loaded, Mick, I Knu Yer Insane, Gettin Rough, Gotta Know, The Sun, Don't You Think It's Time, The Pickle Song, I Misunderstood, Never Bought It (Live 1997), Alone (Live 1997), Never Bought It (Live On ABC), Sure Not Over You (Live On ABC)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа Dinosaur Jr, основанная в 1984 году, проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и первую половину 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов. «Hand It Over», их седьмой альбом, вышел весной 1997 года после долгого перерыва и оказался последним полноформатным альбомом группы за десятилетие. «Hand It Over», исполненный преимущественно Джей Мэскисом, появился в период спада интереса к американскому альтернативному року за рубежом, но, тем не менее, получил широкое одобрение и признание критиков и рецензентов. Альбом сопровождался, что необычно, EP неальбомных песен, записанных для фильма Мэтта Диллона «Благодать моего сердца», а позже только виниловый сингл «I'm Insane» 7 дюймов, все они собраны здесь вместе с ранее не издававшимися записями, сделанными на сцене в Стокгольме и на телевидении в Австралии. Представленное здесь на фиолетовом виниле и сопровождаемое подробными аннотациями от Кита Кэмерона из Mojo (основанными на недавних и эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает последний взгляд на группу, которая вот-вот исчезнет из света рампы, но по-прежнему такая же увлекательная и мощная, как и всегда.
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Доставка
Отзывы


Dinosaur Jr. - Hand It Over (coloured) (5013929175914) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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