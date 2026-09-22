Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка
Вышедший в октябре 1967 года, «We Are Ever So Clean» был замечательным дебютным альбомом Blossom Toes, одной из самых креативных британских групп конца 1960-х. Изначально известная как The Ingoes, группа включала Брайана Гудинга (гитара, вокал, клавишные), Джима Крегана (гитара, вокал), Брайана Белшоу (бас-гитара, вокал) и Кевина Уэстлейка (ударные, перкуссия). Подписав контракт с недавно созданным лейблом Джорджио Гомельского Marmalade Records в 1967 году, группа записала свой дебютный шедевр летом того же года. После выхода альбома Melody Maker описал его как «Giorgio Gomelsky's Lonely Hearts Club Band», хотя это было несправедливо. Хотя альбом действительно отражал стиль зарождающегося британского психоделического рок-движения, он показал Blossom Toes как новаторскую группу и был весьма оригинальной работой с такими классическими треками, как «Look At Me I'm You» и «What On Earth». Незаслуженно обделенный вниманием во время своего выпуска, «We Are Ever So Clean» считается одним из величайших психоделических рок-альбомов всех времен. Это новое официальное ограниченное виниловое издание было недавно ремастерировано и записано в студии Abbey Road. LP является факсимиле оригинального релиза 1967 года и поставляется с иллюстрированным внутренним пакетом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Blossom Toes - We Are Ever So Clean (5013929478510) виниловая пластинка