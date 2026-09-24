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Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка

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Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 1
Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 2
Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barclay James Harvest
Альбом (сингл)
Barclay James Harvest And Other Short Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 1
  • Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 2
  • Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717060
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929472013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barclay James Harvest
Альбом (сингл)
Barclay James Harvest And Other Short Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Medicine Man, Someone There You Know, Harry's Song, Ursula (The Swansea Song), Little Lapwing, Song With No Meaning, Blue John's Blues, The Poet, After The Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка

Лейбл Esoteric Recordings с радостью объявляет о выпуске нового ремастированного, ремикшированного и расширенного трёхдискового издания классического альбома «Barclay James Harvest and Other Short Stories». Записанный и выпущенный в 1971 году, этот альбом стал третьим для BJH и был записан в студии Abbey Road. Продюсерами альбома выступили сам музыкант и бывший участник Pretty Things Уолли Аллен. Альбом «...Other Short Stories», который широко считается (наряду с «Once Again») одним из ранних шедевров группы, включает в себя такие классические композиции, как «Medicine Man», «Ursula (The Swansea Song)», «The Poet» и эпический «After The Day». Альбом получил признание критиков после выхода на лейбле Harvest Records, а также был выпущен в США лейблом Sire Records, включая несколько ремикшированных версий треков. В записи альбома также принял участие симфонический оркестр имени Барклая Джеймса Харвеста под управлением Мартина Форда, а аранжировки сделали Тони Кук и Мартин Форд. Это расширенное издание «...Other Short Stories» состоит из 40 треков и включает оригинальный британский стереомикс, ремастированный с оригинальных мастер-лент, а также новый стереомикс на втором диске и микс с высоким разрешением 5.1 Surround Sound, новый стереомикс и оригинальный стереомикс на DVD NTSTC/Region Free – все с оригинальных мастер-лент Harvest. Кроме того, в издание включены три редкие американские альбомные версии песен «Medicine Man», «Harry's Song» и «Someone There You Know», а также пять треков сессий на радио BBC с июля 1971 года и марта 1972 года, а также две редкие демозаписи Джона Ли 1971 года и три моно-микса, записанные в студии Abbey Road в июле 1971 года.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929472013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barclay James Harvest
Альбом (сингл)
Barclay James Harvest And Other Short Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Medicine Man, Someone There You Know, Harry's Song, Ursula (The Swansea Song), Little Lapwing, Song With No Meaning, Blue John's Blues, The Poet, After The Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лейбл Esoteric Recordings с радостью объявляет о выпуске нового ремастированного, ремикшированного и расширенного трёхдискового издания классического альбома «Barclay James Harvest and Other Short Stories». Записанный и выпущенный в 1971 году, этот альбом стал третьим для BJH и был записан в студии Abbey Road. Продюсерами альбома выступили сам музыкант и бывший участник Pretty Things Уолли Аллен. Альбом «...Other Short Stories», который широко считается (наряду с «Once Again») одним из ранних шедевров группы, включает в себя такие классические композиции, как «Medicine Man», «Ursula (The Swansea Song)», «The Poet» и эпический «After The Day». Альбом получил признание критиков после выхода на лейбле Harvest Records, а также был выпущен в США лейблом Sire Records, включая несколько ремикшированных версий треков. В записи альбома также принял участие симфонический оркестр имени Барклая Джеймса Харвеста под управлением Мартина Форда, а аранжировки сделали Тони Кук и Мартин Форд. Это расширенное издание «...Other Short Stories» состоит из 40 треков и включает оригинальный британский стереомикс, ремастированный с оригинальных мастер-лент, а также новый стереомикс на втором диске и микс с высоким разрешением 5.1 Surround Sound, новый стереомикс и оригинальный стереомикс на DVD NTSTC/Region Free – все с оригинальных мастер-лент Harvest. Кроме того, в издание включены три редкие американские альбомные версии песен «Medicine Man», «Harry's Song» и «Someone There You Know», а также пять треков сессий на радио BBC с июля 1971 года и марта 1972 года, а также две редкие демозаписи Джона Ли 1971 года и три моно-микса, записанные в студии Abbey Road в июле 1971 года.


Теги товара: Progressive Rock
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Barclay James Harvest - Barclay James Harvest And Other Short Stories (5013929472013) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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