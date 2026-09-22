Lorna Shore - Pain Remains (0196588892110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Pain Remains
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717058
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588892110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Pain Remains
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome Back, O' Sleeping Dreamer, Into the Earth, Sun//Eater, Cursed to Die, Soulless Existence, Apotheosis, Wrath, Pain Remains I: Dancing Like Flames, Pain Remains Ii: After All I've Done, I'll Disappear, Pain Remains Iii: in a Sea of Fire
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lorna Shore - Pain Remains (0196588892110) виниловая пластинка
Pain Remains — четвёртый студийный альбом американской дэткор- группы Lorna Shore, выпущенный в 2022 году Издание на виниле. "Pain Remains" - это звучание группы, которая вырывается из любой категоризации и зарекомендовала себя как великая экстремальная металлическая группа. «Это была идея и видение группы на протяжении многих лет», — говорит Адам Де Микко. «Мы никогда не хотели быть ограниченными или оправдывать чьи-либо ожидания относительно того, какими мы должны быть».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588892110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Pain Remains
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome Back, O' Sleeping Dreamer, Into the Earth, Sun//Eater, Cursed to Die, Soulless Existence, Apotheosis, Wrath, Pain Remains I: Dancing Like Flames, Pain Remains Ii: After All I've Done, I'll Disappear, Pain Remains Iii: in a Sea of Fire
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Pain Remains — четвёртый студийный альбом американской дэткор- группы Lorna Shore, выпущенный в 2022 году Издание на виниле. "Pain Remains" - это звучание группы, которая вырывается из любой категоризации и зарекомендовала себя как великая экстремальная металлическая группа. «Это была идея и видение группы на протяжении многих лет», — говорит Адам Де Микко. «Мы никогда не хотели быть ограниченными или оправдывать чьи-либо ожидания относительно того, какими мы должны быть».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lorna Shore - Pain Remains (0196588892110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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