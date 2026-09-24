Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка
После полностью распроданных тиражей на красном и белом виниле, новый, третий тираж выйдет на 180-граммовом черном виниле + CD в комплекте. Для LORNA SHORE триумвират песен, лежащих в основе «… And I Return to Nothingness», - не что иное, как экзорцизм - и погружение во что-то более темное. Из оркестрового отрывка, открывающего заглавный трек EP, прямо в напыщенную черноту интенсивности и неистовое величие, эти экстремисты из Нью-Джерси вернулись, восставая из пепла, как феникс. Перерожденные и преданные тьме. Надвигается пожар, который ошеломит даже верных поклонников LORNA SHORE. Когда в 2020 году мир оказался в тупике, LORNA SHORE глубже погрузились в творческие инстинкты, которые изначально сделали их неотъемлемой частью экстремальной металлической сцены, после выпуска знаковых альбомов «Psalms» 2015 года и «Flesh Coffin» 2017 года. С тех пор они объединили воедино влияния и идеи, варьирующиеся от симфонической мрачности европейского блэк-метала до сложных фатальных звуковых формул дэт-метала и интенсивности звука хардкора. То, к чему пришли LORNA SHORE, было новым уровнем блэк-метал техники и следующим шагом в их путешествии по темной стороне. Украшенный работами известного польского художника Мариуша Левандовского (Bell Witch, Fuming Mouth), «...And I Return To Nothingness» подтверждает творческую направленность и интенсивность LORNA SHORE. Три трека EP: «To the Hellfire», «Of the Abyss» и заглавный трек - доказательство того, что LORNA SHORE не просто продолжают свое огненное наследие - они возрождают его и эффектно поджигают само свое наследие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка