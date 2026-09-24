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Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка

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Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 1
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 2
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 3
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 4
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 5
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 6
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 7
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
...And I Return To Nothingness
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 5
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 6
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 7
  • Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587073817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
...And I Return To Nothingness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To The Hellfire, Of The Abyss, ...And I Return To Nothingness, To The Hellfire, Of The Abyss, ...And I Return To Nothingness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка

После полностью распроданных тиражей на красном и белом виниле, новый, третий тираж выйдет на 180-граммовом черном виниле + CD в комплекте. Для LORNA SHORE триумвират песен, лежащих в основе «… And I Return to Nothingness», - не что иное, как экзорцизм - и погружение во что-то более темное. Из оркестрового отрывка, открывающего заглавный трек EP, прямо в напыщенную черноту интенсивности и неистовое величие, эти экстремисты из Нью-Джерси вернулись, восставая из пепла, как феникс. Перерожденные и преданные тьме. Надвигается пожар, который ошеломит даже верных поклонников LORNA SHORE. Когда в 2020 году мир оказался в тупике, LORNA SHORE глубже погрузились в творческие инстинкты, которые изначально сделали их неотъемлемой частью экстремальной металлической сцены, после выпуска знаковых альбомов «Psalms» 2015 года и «Flesh Coffin» 2017 года. С тех пор они объединили воедино влияния и идеи, варьирующиеся от симфонической мрачности европейского блэк-метала до сложных фатальных звуковых формул дэт-метала и интенсивности звука хардкора. То, к чему пришли LORNA SHORE, было новым уровнем блэк-метал техники и следующим шагом в их путешествии по темной стороне. Украшенный работами известного польского художника Мариуша Левандовского (Bell Witch, Fuming Mouth), «...And I Return To Nothingness» подтверждает творческую направленность и интенсивность LORNA SHORE. Три трека EP: «To the Hellfire», «Of the Abyss» и заглавный трек - доказательство того, что LORNA SHORE не просто продолжают свое огненное наследие - они возрождают его и эффектно поджигают само свое наследие.

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587073817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
...And I Return To Nothingness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To The Hellfire, Of The Abyss, ...And I Return To Nothingness, To The Hellfire, Of The Abyss, ...And I Return To Nothingness
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
После полностью распроданных тиражей на красном и белом виниле, новый, третий тираж выйдет на 180-граммовом черном виниле + CD в комплекте. Для LORNA SHORE триумвират песен, лежащих в основе «… And I Return to Nothingness», - не что иное, как экзорцизм - и погружение во что-то более темное. Из оркестрового отрывка, открывающего заглавный трек EP, прямо в напыщенную черноту интенсивности и неистовое величие, эти экстремисты из Нью-Джерси вернулись, восставая из пепла, как феникс. Перерожденные и преданные тьме. Надвигается пожар, который ошеломит даже верных поклонников LORNA SHORE. Когда в 2020 году мир оказался в тупике, LORNA SHORE глубже погрузились в творческие инстинкты, которые изначально сделали их неотъемлемой частью экстремальной металлической сцены, после выпуска знаковых альбомов «Psalms» 2015 года и «Flesh Coffin» 2017 года. С тех пор они объединили воедино влияния и идеи, варьирующиеся от симфонической мрачности европейского блэк-метала до сложных фатальных звуковых формул дэт-метала и интенсивности звука хардкора. То, к чему пришли LORNA SHORE, было новым уровнем блэк-метал техники и следующим шагом в их путешествии по темной стороне. Украшенный работами известного польского художника Мариуша Левандовского (Bell Witch, Fuming Mouth), «...And I Return To Nothingness» подтверждает творческую направленность и интенсивность LORNA SHORE. Три трека EP: «To the Hellfire», «Of the Abyss» и заглавный трек - доказательство того, что LORNA SHORE не просто продолжают свое огненное наследие - они возрождают его и эффектно поджигают само свое наследие.
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Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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