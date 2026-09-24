Описание товара Lorna Shore - ...And I Return To Nothingness (EP) (0196587073817) виниловая пластинка

После полностью распроданных тиражей на красном и белом виниле, новый, третий тираж выйдет на 180-граммовом черном виниле + CD в комплекте. Для LORNA SHORE триумвират песен, лежащих в основе «… And I Return to Nothingness», - не что иное, как экзорцизм - и погружение во что-то более темное. Из оркестрового отрывка, открывающего заглавный трек EP, прямо в напыщенную черноту интенсивности и неистовое величие, эти экстремисты из Нью-Джерси вернулись, восставая из пепла, как феникс. Перерожденные и преданные тьме. Надвигается пожар, который ошеломит даже верных поклонников LORNA SHORE. Когда в 2020 году мир оказался в тупике, LORNA SHORE глубже погрузились в творческие инстинкты, которые изначально сделали их неотъемлемой частью экстремальной металлической сцены, после выпуска знаковых альбомов «Psalms» 2015 года и «Flesh Coffin» 2017 года. С тех пор они объединили воедино влияния и идеи, варьирующиеся от симфонической мрачности европейского блэк-метала до сложных фатальных звуковых формул дэт-метала и интенсивности звука хардкора. То, к чему пришли LORNA SHORE, было новым уровнем блэк-метал техники и следующим шагом в их путешествии по темной стороне. Украшенный работами известного польского художника Мариуша Левандовского (Bell Witch, Fuming Mouth), «...And I Return To Nothingness» подтверждает творческую направленность и интенсивность LORNA SHORE. Три трека EP: «To the Hellfire», «Of the Abyss» и заглавный трек - доказательство того, что LORNA SHORE не просто продолжают свое огненное наследие - они возрождают его и эффектно поджигают само свое наследие.