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Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка

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Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 1
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 2
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 3
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 4
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 5
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 6
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 7
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 8
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bombay bicycle club
Альбом (сингл)
Everything Else Has Gone Wrong
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 1
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 2
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 3
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 4
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 5
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 6
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 7
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 8
  • Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602508275999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bombay bicycle club
Альбом (сингл)
Everything Else Has Gone Wrong
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Get Up, Is It Real, Everything Else Has Gone Wrong, I Can Hardly Speak, Good Day, Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), I Worry Bout You, People People, Do You Feel Loved?, Let You Go, Racing Stripes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Up, Is It Real, Everything Else Has Gone Wrong, I Can Hardly Speak, Good Day, Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), I Worry Bout You, People People, Do You Feel Loved?, Let You Go, Racing Stripes

Отзывы о товаре Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602508275999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bombay bicycle club
Альбом (сингл)
Everything Else Has Gone Wrong
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Get Up, Is It Real, Everything Else Has Gone Wrong, I Can Hardly Speak, Good Day, Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), I Worry Bout You, People People, Do You Feel Loved?, Let You Go, Racing Stripes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Up, Is It Real, Everything Else Has Gone Wrong, I Can Hardly Speak, Good Day, Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), I Worry Bout You, People People, Do You Feel Loved?, Let You Go, Racing Stripes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bombay Bicycle Club - Everything Else Has Gone Wrong (0602508275999) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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