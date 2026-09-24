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Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка

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Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 2
Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 3
Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 4
Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
The Night The Zombies Came
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 2
  • Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 3
  • Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 4
  • Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964051353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
The Night The Zombies Came
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Primrose, You're So Impatient, Jane (The Night The Zombies Came), Chicken, Hypnotised, Johnny Good Man, Motoroller, I Hear You Mary, Oyster Beds, Mercy Me, Ernest Evans, Kings Of The Prairie, The Vegas Suite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка

Американская альтернативная рок- группа Pixies аннонсировала свой новый альбом The Night the Zombies Came Лимитированное издание на виниле. Тринадцать новых песен и первая новая музыка после нашумевшего альбома Doggerel 2022 года. Для записи нового альбома группа снова работала с продюсером Томом Далджети, которого барабанщик Дэвид Ловеринг называет «пятым Pixie», продюсировавшим Head Carrier 2016 года, Beneath the Eyrie 2019 года и Doggerel 2022 года. В самом начале процесса записи в студии Guilford Sound Studio в Вермонте группа заметила, что новые песни разделились на два лагеря: кантри-балладные номера, такие как «Primrose» и «Mercy Me», — и, с другой стороны, гневные панк-номера альбома, такие как «You're So Impatient» и «Oyster Beds». Только с «Jane (The Night the Zombies Came)», напоминающей Фила Спектора начала 60-х, группа попадает в золотую середину. На сессиях «Night The Zombies Came» Pixies также приветствовали в составе новую басистку Эмму Ричардсон (Band Of Skulls); первую британскую участницу группы, присоединившуюся к группе.

Отзывы о товаре Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964051353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
The Night The Zombies Came
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Primrose, You're So Impatient, Jane (The Night The Zombies Came), Chicken, Hypnotised, Johnny Good Man, Motoroller, I Hear You Mary, Oyster Beds, Mercy Me, Ernest Evans, Kings Of The Prairie, The Vegas Suite
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская альтернативная рок- группа Pixies аннонсировала свой новый альбом The Night the Zombies Came Лимитированное издание на виниле. Тринадцать новых песен и первая новая музыка после нашумевшего альбома Doggerel 2022 года. Для записи нового альбома группа снова работала с продюсером Томом Далджети, которого барабанщик Дэвид Ловеринг называет «пятым Pixie», продюсировавшим Head Carrier 2016 года, Beneath the Eyrie 2019 года и Doggerel 2022 года. В самом начале процесса записи в студии Guilford Sound Studio в Вермонте группа заметила, что новые песни разделились на два лагеря: кантри-балладные номера, такие как «Primrose» и «Mercy Me», — и, с другой стороны, гневные панк-номера альбома, такие как «You're So Impatient» и «Oyster Beds». Только с «Jane (The Night the Zombies Came)», напоминающей Фила Спектора начала 60-х, группа попадает в золотую середину. На сессиях «Night The Zombies Came» Pixies также приветствовали в составе новую басистку Эмму Ричардсон (Band Of Skulls); первую британскую участницу группы, присоединившуюся к группе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - The Night The Zombies Came (4099964051353) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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