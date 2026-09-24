Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 717042
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace Of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class, Overkill, (We Are) The Road Crew, Capricorn, Bomber, Motorhead
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка
LP — лимитированное издание к 50-летию, жёлто-чёрный винил записанное на половинной скорости с оригинальных лент. Также поставляется с постером. Альбом No Sleep Til' Hammersmith 1981 года стал первым полноценным концертным альбомом Mot?rhead . Записанный на концертах в Лидсе и Ньюкасле, он считается одним из лучших концертных альбомов всех времён и одним из самых ярких альбомов группы в чартах, достигнув первого места. Этот классический альбом, выпущенный в честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном жёлто-чёрном виниле и в формате мастер-записи, созданной с оригинальных плёнок на половинной скорости. Альбом также включает постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964134957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep 'Til Hammersmith
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ace Of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class, Overkill, (We Are) The Road Crew, Capricorn, Bomber, Motorhead
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Страна производитель
Германия
LP — лимитированное издание к 50-летию, жёлто-чёрный винил записанное на половинной скорости с оригинальных лент. Также поставляется с постером. Альбом No Sleep Til' Hammersmith 1981 года стал первым полноценным концертным альбомом Mot?rhead . Записанный на концертах в Лидсе и Ньюкасле, он считается одним из лучших концертных альбомов всех времён и одним из самых ярких альбомов группы в чартах, достигнув первого места. Этот классический альбом, выпущенный в честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-рок-групп всех времён, теперь доступен на цветном жёлто-чёрном виниле и в формате мастер-записи, созданной с оригинальных плёнок на половинной скорости. Альбом также включает постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - No Sleep 'Til Hammersmith (coloured) (4099964134957) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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