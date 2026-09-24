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Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка

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Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep At All
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717041
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964135008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep At All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Doctor Rock, Traitor, Dogs, Ace of Spades, Eat the Rich, Built for Speed, Deaf Forever, Just Cos' You Got the Power, Killed by Death, Overkill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка

LP — лимитированное издание к 50-летию, прозрачный винил с чёрно-белыми брызгами. Также с постером. По словам Вурзеля о альбоме Mot?rhead 1988 года No Sleep At All : «Многие фанаты говорили, что хотят услышать этот состав на живом альбоме. Кажется, все записывались в Hammersmith Odeon, не так ли? Или в Fillmore East, когда он был в ходу, или в Budokan и всех этих крутых местах. Поэтому мы решили сделать это в Финляндии…» Записанный на фестивале Giants of Rock в Хямеэнлинне (почему бы и нет?), этот третий концертный альбом группы теперь доступен для прослушивания на прозрачном виниле с чёрно-белыми брызгами в честь 50-летия группы. Также в комплекте постер.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964135008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
No Sleep At All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Doctor Rock, Traitor, Dogs, Ace of Spades, Eat the Rich, Built for Speed, Deaf Forever, Just Cos' You Got the Power, Killed by Death, Overkill
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fifty Years Louder
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
LP — лимитированное издание к 50-летию, прозрачный винил с чёрно-белыми брызгами. Также с постером. По словам Вурзеля о альбоме Mot?rhead 1988 года No Sleep At All : «Многие фанаты говорили, что хотят услышать этот состав на живом альбоме. Кажется, все записывались в Hammersmith Odeon, не так ли? Или в Fillmore East, когда он был в ходу, или в Budokan и всех этих крутых местах. Поэтому мы решили сделать это в Финляндии…» Записанный на фестивале Giants of Rock в Хямеэнлинне (почему бы и нет?), этот третий концертный альбом группы теперь доступен для прослушивания на прозрачном виниле с чёрно-белыми брызгами в честь 50-летия группы. Также в комплекте постер.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - No Sleep At All (coloured) (4099964135008) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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