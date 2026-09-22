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Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка

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Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 1
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 2
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 3
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 4
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 5
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 6
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 7
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 8
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 9
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 10
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 11
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 12
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 13
Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
All The Hits & More
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 1
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 2
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 3
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 4
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 5
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 6
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 7
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 8
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 9
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 10
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 11
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 12
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 13
  • Groove Armada - Ga25 - All The Hits &amp; More (4050538950618) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717038
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538950618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
All The Hits & More
Жанр
House
Трек-лист
Groove Armada–I See You Baby (GA25 Version), Groove Armada–Song 4 Mutya (GA25 Version), Groove Armada Feat. Richie Havens–Back to My Roots (GA25 Version), Groove Armada–Superstylin' (GA25 Version), Groove Armada–If Everybody Looked The Same (GA25 Version), Groove Armada–Purple Haze (GA25 Version), Groove Armada–My Friend (GA25 Version), Groove Armada–Chicago (GA25 Version), Groove Armada–Easy (GA25 Version), Groove Armada–Edge Hill (GA25 Version), Groove Armada–The Girls Say (GA25 Version), Groo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка

Сцена готова к грандиозному празднованию, поскольку Groove Armada приближается к важной вехе и отмечает годовщину возвращением на дорогу. Новая музыка играет ключевую роль в праздновании GA25 : дуэт привлекает некоторых из ведущих современных андеграундных артистов для создания ремиксов своих самых знаковых треков, упакованных в бокс-сет, отмечающий отмеченную наградами карьеру, которая позволила им создать впечатляющий, побивший рекорды объем работ. Спустя 25 лет с момента своего дебюта Groove Armada стали одними из самых влиятельных и успешных танцевальных коллективов 21-го века, и они сохраняют эту позицию, доказывая свою влиятельность в Великобритании и во всем мире. За два десятилетия плодотворных постановок и неутомимых гастролей они доказали, что можно смело исследовать множество звучаний, добиваясь при этом успеха у критиков и в коммерческом плане. От грандиозных выступлений на открытом воздухе до камерных вечеринок, путешествий по миру, донесения своего разнообразного танцпольного звучания до шумной толпы на всех континентах, дуэт сделал все это. Несмотря на внушительный список достижений, у них все еще есть мотивация устроить еще одну грандиозную вечеринку и приложить дополнительные усилия, чтобы сделать GA25 незабываемым для своих поклонников, как старых, так и новых.

Отзывы о товаре Groove Armada - Ga25 - All The Hits & More (4050538950618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538950618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
All The Hits & More
Жанр
House
Трек-лист
Groove Armada–I See You Baby (GA25 Version), Groove Armada–Song 4 Mutya (GA25 Version), Groove Armada Feat. Richie Havens–Back to My Roots (GA25 Version), Groove Armada–Superstylin' (GA25 Version), Groove Armada–If Everybody Looked The Same (GA25 Version), Groove Armada–Purple Haze (GA25 Version), Groove Armada–My Friend (GA25 Version), Groove Armada–Chicago (GA25 Version), Groove Armada–Easy (GA25 Version), Groove Armada–Edge Hill (GA25 Version), Groove Armada–The Girls Say (GA25 Version), Groo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сцена готова к грандиозному празднованию, поскольку Groove Armada приближается к важной вехе и отмечает годовщину возвращением на дорогу. Новая музыка играет ключевую роль в праздновании GA25 : дуэт привлекает некоторых из ведущих современных андеграундных артистов для создания ремиксов своих самых знаковых треков, упакованных в бокс-сет, отмечающий отмеченную наградами карьеру, которая позволила им создать впечатляющий, побивший рекорды объем работ. Спустя 25 лет с момента своего дебюта Groove Armada стали одними из самых влиятельных и успешных танцевальных коллективов 21-го века, и они сохраняют эту позицию, доказывая свою влиятельность в Великобритании и во всем мире. За два десятилетия плодотворных постановок и неутомимых гастролей они доказали, что можно смело исследовать множество звучаний, добиваясь при этом успеха у критиков и в коммерческом плане. От грандиозных выступлений на открытом воздухе до камерных вечеринок, путешествий по миру, донесения своего разнообразного танцпольного звучания до шумной толпы на всех континентах, дуэт сделал все это. Несмотря на внушительный список достижений, у них все еще есть мотивация устроить еще одну грандиозную вечеринку и приложить дополнительные усилия, чтобы сделать GA25 незабываемым для своих поклонников, как старых, так и новых.
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