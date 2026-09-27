Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Garbage - Bleed Like Me - deluxe (coloured) (4099964004069) виниловая пластинка
Полностью ремастированное переиздание классического альбома американской рок- группы Garbage 2005 года Расширенное издание на двойном красном виниле. Для Bleed Like Me, своего четвёртого студийного альбома, группа выбрала прямое роковое звучание, напоминающее их живые выступления, вместо электроники, пронизывающей их предыдущий альбом Beautiful Garbage (2001). Bleed Like Me дебютировал под номером четыре в Billboard 200 с 73 000 проданными копиями за первую неделю, став первым альбомом группы, попавшим в топ-10 этого чарта. Aльбом дебютировал на той же позиции и в UK Albums Chart, а также вошел в десятку лучших в Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Мексике и Швеции. Издание на двойном виниле включает ремастированный оригинальный альбом, а также подборку неизданных би-сайдов, ремиксов и демо на второй пластинке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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