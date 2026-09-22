Легенды Русского Рока - Гарик Сукачев (Blue) (4640001406638) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гарик Сукачев
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717023
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гарик Сукачев
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Скорый поезд придёт ровно в 6 часов, Звезда микрорайона, Плейбой, Дорожная, За окошком месяц май, Моя бабушка курит трубку, Я милого узнаю по походке, Напои меня водой, Знаю я, есть края…, Ольга, Полюби меня, Белые дороги, Право на выбор, Белый колпак, Долго-долго, Птица.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Гарик Сукачев (Blue) (4640001406638) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… Гарик Сукачёв в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли как знаковые хиты Артиста, так и записи различных периодов творчества времён Бригады-С и Неприкасаемых. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв. Тяжелый винил (180 грамм) синего цвета. Конверт типа Gatefold с тиснением золотой фольгой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гарик Сукачев
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Скорый поезд придёт ровно в 6 часов, Звезда микрорайона, Плейбой, Дорожная, За окошком месяц май, Моя бабушка курит трубку, Я милого узнаю по походке, Напои меня водой, Знаю я, есть края…, Ольга, Полюби меня, Белые дороги, Право на выбор, Белый колпак, Долго-долго, Птица.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Moroz Records представляет… Гарик Сукачёв в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли как знаковые хиты Артиста, так и записи различных периодов творчества времён Бригады-С и Неприкасаемых. Фонограммы прошли процесс специального мастеринга, сохранив при этом свою аутентичность и драйв. Тяжелый винил (180 грамм) синего цвета. Конверт типа Gatefold с тиснением золотой фольгой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Легенды Русского Рока - Гарик Сукачев (Blue) (4640001406638) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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