Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка
Moroz Records представляет… К 20-летию оригинального релиза – впервые на виниле – третий студийный альбом группы Tracktor Bowling «Шаги по стеклу», впервые изданный в 2006 году. Альбом продолжает музыкальную традицию группы, начатую на альбоме Черта, развивая её не только со стороны качества (сведение альбома происходило в Финляндии), но и со стороны творчества. Песня «Игра», представленная в качестве бонус-трека, вошла в первый «живой» альбом группы. «Шаги по стеклу» — первая пластинка группы, на которой появляются инструментальные композиции (33 и Opit). Ограниченный тираж, прозрачный двойной винил (отсылка к названию альбома и стилю обложки), Gatefold с текстами песен. Оригинальный звуковой микс прошёл специальный виниловый ремастеринг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок
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