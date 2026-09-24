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Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка

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Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 1
Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 2
Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracktor Bowling
Альбом (сингл)
Шаги По Стеклу
Жанр
Русская альтернатива
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 1
  • Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 2
  • Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracktor Bowling
Альбом (сингл)
Шаги По Стеклу
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Шаги По Стеклу, Или Любовь?, В Каждом Из Нас, Солгу, Игра, Мы Твои Дети, Улица Отчаяния, Вас Больше Нет, 33 (Инстр.), Период Распада, Ступени, Не Сестра, Попробуй На Вкус Мою Боль, Opit (Инстр.), Обреченные, Твоя, Игра (Live) Bonus.
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка

Moroz Records представляет… К 20-летию оригинального релиза – впервые на виниле – третий студийный альбом группы Tracktor Bowling «Шаги по стеклу», впервые изданный в 2006 году. Альбом продолжает музыкальную традицию группы, начатую на альбоме Черта, развивая её не только со стороны качества (сведение альбома происходило в Финляндии), но и со стороны творчества. Песня «Игра», представленная в качестве бонус-трека, вошла в первый «живой» альбом группы. «Шаги по стеклу» — первая пластинка группы, на которой появляются инструментальные композиции (33 и Opit). Ограниченный тираж, прозрачный двойной винил (отсылка к названию альбома и стилю обложки), Gatefold с текстами песен. Оригинальный звуковой микс прошёл специальный виниловый ремастеринг.



Теги товара: Альтернативный рок

Отзывы о товаре Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tracktor Bowling
Альбом (сингл)
Шаги По Стеклу
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Шаги По Стеклу, Или Любовь?, В Каждом Из Нас, Солгу, Игра, Мы Твои Дети, Улица Отчаяния, Вас Больше Нет, 33 (Инстр.), Период Распада, Ступени, Не Сестра, Попробуй На Вкус Мою Боль, Opit (Инстр.), Обреченные, Твоя, Игра (Live) Bonus.
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет… К 20-летию оригинального релиза – впервые на виниле – третий студийный альбом группы Tracktor Bowling «Шаги по стеклу», впервые изданный в 2006 году. Альбом продолжает музыкальную традицию группы, начатую на альбоме Черта, развивая её не только со стороны качества (сведение альбома происходило в Финляндии), но и со стороны творчества. Песня «Игра», представленная в качестве бонус-трека, вошла в первый «живой» альбом группы. «Шаги по стеклу» — первая пластинка группы, на которой появляются инструментальные композиции (33 и Opit). Ограниченный тираж, прозрачный двойной винил (отсылка к названию альбома и стилю обложки), Gatefold с текстами песен. Оригинальный звуковой микс прошёл специальный виниловый ремастеринг.


Теги товара: Альтернативный рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tracktor Bowling - Шаги По Стеклу (4640001406614) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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