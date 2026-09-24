Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние, 716989
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%11 430 руб. 38 106 руб.
В наличии
Код товара: 716989
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11 430 руб. -70%
38 106 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
52х40х38
Вес, кг.
10.9
Описание товара Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: кофейная станция, рожок , толкатель. Причина уценки: нет оригинальной коробки, вмятина на корпусе , потертости , демо версия
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1620
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
да
Подогрев чашек
да
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: кофейная станция, рожок , толкатель. Причина уценки: нет оригинальной коробки, вмятина на корпусе , потертости , демо версия
Уцененный товар Кофейная станция Kitfort КТ-755 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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