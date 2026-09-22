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Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12") купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12")

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Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 1
Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 2
Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 3
Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 1
  • Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 2
  • Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 3
  • Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716978
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Характеристики

Бренд
URAL
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52
Размеры в упаковке, см
60х44х44
Вес, кг.
16.7

Описание товара Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12")

Описание

Отзывы о товаре Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12")




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Высота, см
36
Количество динамиков
1
Мощность
300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
52
Описание
Описание
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер автомобильный Ural АС-У12А КРАСНЫЙ 300Вт активный (30см/12") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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