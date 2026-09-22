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Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830

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Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 1
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 2
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 3
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 4
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 5
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 6
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 7
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 8
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 9
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 10
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 11
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 1
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 2
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 3
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 4
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 5
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 6
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 7
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 8
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 9
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 10
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 11
  • Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716966
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Характеристики

Бренд
MIO mivue
Комплектация
Инструкция,крепление,зарядное устройство
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х8
Вес, г.
320

Описание товара Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830

Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830

Отзывы о товаре Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830




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Характеристики
Бренд
MIO mivue
Комплектация
Инструкция,крепление,зарядное устройство
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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