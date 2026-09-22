Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716966
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Инструкция,крепление,зарядное устройство
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х8
Вес, г.
320
Описание товара Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830
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Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
Инструкция,крепление,зарядное устройство
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор Mio MiVue C530 Pro черный 1080Mpix 1080x1920 1080p 140гр. GPS SAV830