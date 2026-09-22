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Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.

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Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 1
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 2
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 3
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 4
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 5
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 6
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 7
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 8
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Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 11
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 12
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 13
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 14
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 15
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
нет
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 3
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 4
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 5
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  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 8
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 9
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 10
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 11
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 12
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 13
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 14
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 15
  • Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716965
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi III 4K;- Провод питания для подключения в гнездо прикуривателя;- Крепление на лобовое стекло автомобиля;- USB-кабель;- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации);- Гарантийный талон.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х5
Вес, г.
330

Описание товара Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.

Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi III 4K;- Провод питания для подключения в гнездо прикуривателя;- Крепление на лобовое стекло автомобиля;- USB-кабель;- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации);- Гарантийный талон.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.16
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Развернуть
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Емкость аккумулятора
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p 140гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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