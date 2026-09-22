Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
98
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716963
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Характеристики
Бренд
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
170
Чувствительность, дБ
98
Диаметр излучателя
25 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х28х13
Вес, кг.
6.75
Описание товара Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные
Мидбасовая АС Ural ТТ 250 ГРОМ обеспечивает воспроизведение детализированного и насыщенного звука при воспроизведение музыки разных жанров. Система из двух устройств предназначена для использования в составе автомобильной акустики. В наборе поставляются два динамика диаметром 10 дюймов с номинальной мощностью 170 Вт и диапазоном 50-8000 Гц. Металлический каркас гарантирует устойчивость к механическим повреждениям. Применение надежных материалов обеспечивает стабильность и длительный срок службы акустики Ural ТТ 250 ГРОМ.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Защитная сетка
Нет
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
170
Чувствительность, дБ
98
Диаметр излучателя
25 см
Страна производитель
Китай
Мидбасовая АС Ural ТТ 250 ГРОМ обеспечивает воспроизведение детализированного и насыщенного звука при воспроизведение музыки разных жанров. Система из двух устройств предназначена для использования в составе автомобильной акустики. В наборе поставляются два динамика диаметром 10 дюймов с номинальной мощностью 170 Вт и диапазоном 50-8000 Гц. Металлический каркас гарантирует устойчивость к механическим повреждениям. Применение надежных материалов обеспечивает стабильность и длительный срок службы акустики Ural ТТ 250 ГРОМ.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural ТТ 250 ГРОМ (без решетки) 340Вт 98.5дБ 4Ом 25см (10дюйм) (ком.:2кол.) среднечастотные однополосные