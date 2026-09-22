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Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый

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Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 1
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 2
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 3
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 4
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 5
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 6
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 7
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 8
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 9
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 10
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Уровень шума, дБ
80
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 1
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 2
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 3
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 4
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 5
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 6
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 7
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 8
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 9
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 10
  • Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716954
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр тонкой очистки, автосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
1700
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый

Тип традиционный / Пылесборник мешок

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр тонкой очистки, автосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
1700
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Германия
Описание
Тип традиционный / Пылесборник мешок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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