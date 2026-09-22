Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Уровень шума, дБ
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр тонкой очистки, автосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
1700
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
8.2
Описание товара Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый
Тип традиционный / Пылесборник мешок
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, шланг, труба, документация, щелевая насадка, насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, документация, упаковка
Цвет
черный, золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
фильтр тонкой очистки, автосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
1700
Развернуть
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Германия
Тип традиционный / Пылесборник мешок
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL38GOLD Serie 4 1700 Вт черный/золотистый