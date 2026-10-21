Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 440 руб.
В наличии
Код товара: 716945
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37 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Размеры в упаковке, см
68х44х44
Вес, кг.
17
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, защита от детей, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, ширина 59.5 см, цвет бежевый.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, электронное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, защита от детей, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, ширина 59.5 см, цвет бежевый.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MP3 25л. 800Вт жемчужно-белая - данный товар вы можете купить по цене 37440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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