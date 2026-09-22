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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5

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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 1
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 2
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 3
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 4
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 5
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 6
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 7
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 8
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 9
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 10
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 11
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 12
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 13
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 14
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 1
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 2
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 3
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 4
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 5
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 6
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 7
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 8
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 9
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 10
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 11
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 12
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 13
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 14
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716922
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х45х39
Вес, кг.
15.38

Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5

Газонокосилка StarWind — идеальное решение для ухода за вашим садом. Это современное устройство оснащено мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы и позволяет обойтись без проводов во время работы. Электрический двигатель, питаемый от надежного Li-Ion аккумулятора, гарантирует эффективное и бесшумное скашивание газона. С газонокосилкой StarWind вы легко добьетесь идеальной высоты травы благодаря функции регулировки высоты скашивания. Установите минимальную высоту на 25 мм для аккуратного газона или выберите максимальную — 75 мм, в зависимости от ваших предпочтений. Ширина скашивания в 37 см позволяет быстро обрабатывать большие участки, экономя ваше время. Объемный травосборник на 35 литров в комплекте собирает всю скошенную траву, сохраняя ваш сад в чистоте. Дополнительно функции мульчирования помогут вернуть питательные вещества в почву, улучшая общее состояние вашего газона. Газонокосилка StarWind, весом всего 15,3 кг, легко маневрирует и удобна в использовании. Она представляет собой идеальное сочетание мощности и компактности, обеспечивая высокую производительность и облегчая задачу по уходу за садом.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка StarWind — идеальное решение для ухода за вашим садом. Это современное устройство оснащено мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы и позволяет обойтись без проводов во время работы. Электрический двигатель, питаемый от надежного Li-Ion аккумулятора, гарантирует эффективное и бесшумное скашивание газона. С газонокосилкой StarWind вы легко добьетесь идеальной высоты травы благодаря функции регулировки высоты скашивания. Установите минимальную высоту на 25 мм для аккуратного газона или выберите максимальную — 75 мм, в зависимости от ваших предпочтений. Ширина скашивания в 37 см позволяет быстро обрабатывать большие участки, экономя ваше время. Объемный травосборник на 35 литров в комплекте собирает всю скошенную траву, сохраняя ваш сад в чистоте. Дополнительно функции мульчирования помогут вернуть питательные вещества в почву, улучшая общее состояние вашего газона. Газонокосилка StarWind, весом всего 15,3 кг, легко маневрирует и удобна в использовании. Она представляет собой идеальное сочетание мощности и компактности, обеспечивая высокую производительность и облегчая задачу по уходу за садом.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Доставка
Отзывы


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