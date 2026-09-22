Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5
Газонокосилка StarWind — идеальное решение для ухода за вашим садом. Это современное устройство оснащено мощным аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы и позволяет обойтись без проводов во время работы. Электрический двигатель, питаемый от надежного Li-Ion аккумулятора, гарантирует эффективное и бесшумное скашивание газона. С газонокосилкой StarWind вы легко добьетесь идеальной высоты травы благодаря функции регулировки высоты скашивания. Установите минимальную высоту на 25 мм для аккуратного газона или выберите максимальную — 75 мм, в зависимости от ваших предпочтений. Ширина скашивания в 37 см позволяет быстро обрабатывать большие участки, экономя ваше время. Объемный травосборник на 35 литров в комплекте собирает всю скошенную траву, сохраняя ваш сад в чистоте. Дополнительно функции мульчирования помогут вернуть питательные вещества в почву, улучшая общее состояние вашего газона. Газонокосилка StarWind, весом всего 15,3 кг, легко маневрирует и удобна в использовании. Она представляет собой идеальное сочетание мощности и компактности, обеспечивая высокую производительность и облегчая задачу по уходу за садом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL41-K, 127 см3, 41 см, 40 л// MTX (588...
-
В наличииЦена 12 740 руб. 22 640 руб.3185 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 40 512109401
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитГазонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 20 В, 350 мм, 1 АК...
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая MTX 58834, GL46-ZG, 141 см3, 46 см, 65 ...
-
В наличииЦена 14 880 руб.3720 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 400 мм 2.5 л.с. ГБ-400
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GLD-460-K, 150 см3, 46 см, 50 л// Denze...
-
В наличииЦена 17 380 руб. 28 560 руб.4345 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)
-
В наличииЦена 18 080 руб. 29 248 руб.4520 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Patriot PT 46 512109005
-
В наличииЦена 18 210 руб.4553 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL46SP-K, 145 см3, 46 см, привод, 50 л/...
-
В наличииЦена 18 570 руб.4643 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410
-
В наличииЦена 19 110 руб.4778 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
-
В наличииЦена 19 550 руб.4888 руб. в СплитГазонокосилка бензиновая GL51SP-K, 170 см3, 51 см, привод, 50 л/...
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-8.5