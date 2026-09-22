Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0
Газонокосилка StarWind – это современное решение для ухода за вашим газоном, объединяющее в себе функциональность, удобство и экологичность. Эта электрическая газонокосилка, работающая от мощного Li-Ion аккумулятора, предоставляет свободу передвижения без необходимости в постоянном подключении к электросети. С объемом травосборника 35 литров, вам не придется часто отвлекаться на его опустошение, что позволяет более эффективно использовать время на стрижку. Удобная регулировка высоты скашивания от 25 мм до 75 мм обеспечивает аккуратную стрижку под ваши предпочтения и потребности газона. Ширина скашивания составляет 37 см, что делает эту модель идеальной для средних и больших участков. В комплект также входит травосборник, позволяющий поддерживать чистоту и порядок на газоне. Дополнительное преимущество – функция мульчирования, которая питает почву измельченными остатками травы, способствуя её плодородности и здоровью газона. Эргономичный дизайн и вес 32,3 кг делают управление StarWind легким и удобным для всех пользователей. Эту газонокосилку отличает надежность и простота в эксплуатации, что делает её отличным выбором для вашего сада.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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