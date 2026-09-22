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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0

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Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 1
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 2
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 3
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 4
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 5
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 6
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 7
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 8
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 9
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 10
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 11
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 12
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 13
Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 1
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 2
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 3
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 4
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 5
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 6
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 7
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 8
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 9
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 10
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 11
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 12
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 13
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716921
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х48х35
Вес, кг.
32.3

Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0

Газонокосилка StarWind – это современное решение для ухода за вашим газоном, объединяющее в себе функциональность, удобство и экологичность. Эта электрическая газонокосилка, работающая от мощного Li-Ion аккумулятора, предоставляет свободу передвижения без необходимости в постоянном подключении к электросети. С объемом травосборника 35 литров, вам не придется часто отвлекаться на его опустошение, что позволяет более эффективно использовать время на стрижку. Удобная регулировка высоты скашивания от 25 мм до 75 мм обеспечивает аккуратную стрижку под ваши предпочтения и потребности газона. Ширина скашивания составляет 37 см, что делает эту модель идеальной для средних и больших участков. В комплект также входит травосборник, позволяющий поддерживать чистоту и порядок на газоне. Дополнительное преимущество – функция мульчирования, которая питает почву измельченными остатками травы, способствуя её плодородности и здоровью газона. Эргономичный дизайн и вес 32,3 кг делают управление StarWind легким и удобным для всех пользователей. Эту газонокосилку отличает надежность и простота в эксплуатации, что делает её отличным выбором для вашего сада.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind SBL-4.370-0.0




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка StarWind – это современное решение для ухода за вашим газоном, объединяющее в себе функциональность, удобство и экологичность. Эта электрическая газонокосилка, работающая от мощного Li-Ion аккумулятора, предоставляет свободу передвижения без необходимости в постоянном подключении к электросети. С объемом травосборника 35 литров, вам не придется часто отвлекаться на его опустошение, что позволяет более эффективно использовать время на стрижку. Удобная регулировка высоты скашивания от 25 мм до 75 мм обеспечивает аккуратную стрижку под ваши предпочтения и потребности газона. Ширина скашивания составляет 37 см, что делает эту модель идеальной для средних и больших участков. В комплект также входит травосборник, позволяющий поддерживать чистоту и порядок на газоне. Дополнительное преимущество – функция мульчирования, которая питает почву измельченными остатками травы, способствуя её плодородности и здоровью газона. Эргономичный дизайн и вес 32,3 кг делают управление StarWind легким и удобным для всех пользователей. Эту газонокосилку отличает надежность и простота в эксплуатации, что делает её отличным выбором для вашего сада.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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