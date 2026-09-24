Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР Повышенная мощность и улучшенная эргономика, обрезиненная поверхность основной рукоятки – все это позволяет работать дольше, и с большей производительностью. Щеточный реверс облегчает режим работы коллектора электродвигателя, продляя его ресурс, а отсутствие надкуркового флажка переключения реверса избавляет перфоратор от «детской» болезни машин с электронным реверсом – перелома этого флажка. Проведенные испытания показали, что производительность этого перфоратора соответствует производительности лучших профессиональных 3 килограммовых перфораторов - мощность удара на рабочем инструменте до 3 Дж. Легкое и четкое переключение режимов с дополнительной фиксацией позволяет использовать перфоратор в различных качествах – в первую очередь, как перфоратор, а так же как дрель, установив в SDS-plus зажим переходник с сверлильным патроном (приобретается отдельно), в качестве мощного шуруповерта, зажав в сверлильном патроне биту или воспользовавшись специальным переходником SDS-plus – шестигранник, в качестве легкого отбойного молотка, поставив в зажим долото или зубило. Механизм выбора положения рабочего инструмента имеет 48 фиксированных положений, что без труда позволяет подобрать нужный наклон зубила. Один инструмент совмещает три: перфоратор, дрель/шуруповерт и легкий отбойный молоток. При выполнении некоторых деликатных работ, например при сверлении в кафельной плитке твердосплавным сверлом, поможет регулировка частоты вращения, она уменьшает количество оборотов двигателя и уменьшает энергию удара, позволяя аккуратно пройти отверстием плитку, а затем прибавить оборотов для ускорения бурения отверстия в стене. Предохранительная муфта избавит оператора от травм, а сам инструмент от поломки при неожиданном заклинивании бура в шпуре, а резиновый электрошнур длиной 4 метра позволит нормально работать не таская за собой удлинитель. Для удобства переноски и хранения перфоратор комплектуется кейсом. Технические особенности: Универсальный перфоратор широкого применения Три режима работы: вращательный, ударно-вращательный и ударный (режим отбойного молотка). Компрессионно-вакуумный ударный механизм Предохранительная муфта Надежный выключатель Defond Электронная регулировка частоты вращения, энергии и частоты ударов Щеточный реверс
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Теги товара: SDS PLUS
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