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Характеристики
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716911
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Описание товара Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201)
Шуруповерт Bosch Go – теперь с универсальным фиксатором для бит любого типа.
Механическая муфта Next Gen обеспечивает чрезвычайную точность с 7 настройками крутящего момента и режимом максимальной производительности.
Светодиодный кольцевой индикатор позволяет профессионалам работать в разных условиях, а также служит индикатором заряда аккумулятора
Емкость аккумулятора 2,0 Ah.
Вращающийся момент, макс. (твердый/мягкий материал): 5 / 2,5 Н·м.
Размеры инструмента (ширина): 41 мм.
Размеры инструмента (длина): 192 мм.
Размеры инструмента (высота): 41 мм.
Уровень звукового давления 58 дБ(A). Уровень звуковой мощности 66 дБ(A). Погрешность K=3 дБ.
Комплектация:
Аккумуляторная отвертка-шуруповерт Bosch GO 3.
Удлинительный держатель бит, 1 шт.
Кабель USB-C, 1 шт.
Кейс для хранения, 1 шт.
Набор насадок для завинчивания, 8 шт.
Шуруповерт Bosch Go – теперь с универсальным фиксатором для бит любого типа.
Механическая муфта Next Gen обеспечивает чрезвычайную точность с 7 настройками крутящего момента и режимом максимальной производительности.
Светодиодный кольцевой индикатор позволяет профессионалам работать в разных условиях, а также служит индикатором заряда аккумулятора
Емкость аккумулятора 2,0 Ah.
Вращающийся момент, макс. (твердый/мягкий материал): 5 / 2,5 Н·м.
Размеры инструмента (ширина): 41 мм.
Размеры инструмента (длина): 192 мм.
Размеры инструмента (высота): 41 мм.
Уровень звукового давления 58 дБ(A). Уровень звуковой мощности 66 дБ(A). Погрешность K=3 дБ.
Комплектация:
Аккумуляторная отвертка-шуруповерт Bosch GO 3.
Удлинительный держатель бит, 1 шт.
Кабель USB-C, 1 шт.
Кейс для хранения, 1 шт.
Набор насадок для завинчивания, 8 шт.
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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