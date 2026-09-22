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Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201)

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Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 1
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 2
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 3
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 4
Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716911
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Характеристики

Бренд
BOSCH
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Ширина, см
19.2
Высота, см
4.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201)

Шуруповерт Bosch Go – теперь с универсальным фиксатором для бит любого типа. Механическая муфта Next Gen обеспечивает чрезвычайную точность с 7 настройками крутящего момента и режимом максимальной производительности. Светодиодный кольцевой индикатор позволяет профессионалам работать в разных условиях, а также служит индикатором заряда аккумулятора Емкость аккумулятора 2,0 Ah. Вращающийся момент, макс. (твердый/мягкий материал): 5 / 2,5 Н·м. Размеры инструмента (ширина): 41 мм. Размеры инструмента (длина): 192 мм. Размеры инструмента (высота): 41 мм. Уровень звукового давления 58 дБ(A). Уровень звуковой мощности 66 дБ(A). Погрешность K=3 дБ. Комплектация: Аккумуляторная отвертка-шуруповерт Bosch GO 3. Удлинительный держатель бит, 1 шт. Кабель USB-C, 1 шт. Кейс для хранения, 1 шт. Набор насадок для завинчивания, 8 шт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная Bosch GO 3 (кейс в комплекте) (06019H2201)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Ширина, см
19.2
Высота, см
4.1
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Bosch Go – теперь с универсальным фиксатором для бит любого типа. Механическая муфта Next Gen обеспечивает чрезвычайную точность с 7 настройками крутящего момента и режимом максимальной производительности. Светодиодный кольцевой индикатор позволяет профессионалам работать в разных условиях, а также служит индикатором заряда аккумулятора Емкость аккумулятора 2,0 Ah. Вращающийся момент, макс. (твердый/мягкий материал): 5 / 2,5 Н·м. Размеры инструмента (ширина): 41 мм. Размеры инструмента (длина): 192 мм. Размеры инструмента (высота): 41 мм. Уровень звукового давления 58 дБ(A). Уровень звуковой мощности 66 дБ(A). Погрешность K=3 дБ. Комплектация: Аккумуляторная отвертка-шуруповерт Bosch GO 3. Удлинительный держатель бит, 1 шт. Кабель USB-C, 1 шт. Кейс для хранения, 1 шт. Набор насадок для завинчивания, 8 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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