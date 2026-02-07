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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)

28 Отзывы
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 1
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 2
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 3
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 4
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 5
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 6
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 7
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 8
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 9
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 10
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 11
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 12
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 13
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716898
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство,
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)

Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС - аккумуляторная модель с двумя скоростями работы, получившая в свое оснащение надежный бесщеточный двигатель и быстрозажимной патрон для беспроблемной замены оснастки. Электроинструмент идеально сбалансирован по размерам, весу и мощности, что позволит с комфортом пользоваться им для сверления отверстий, работ с крепежом и прочих сопутствующих задач. Безударная модель с классической пистолетной конструкцией весит скромные 840 г, что позволит работать ею длительное время без перерывов. В комплектацию дрели-шуруповерта Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС вошло сразу два литий-ионных аккумулятора емкостью 1.5 Ач каждый, которые в совокупности обеспечивают длительное время автономной работы. Для хранения электроинструмента, зарядного устройства и двух источников питания воспользуйтесь комплектным кейсом. Функционал модели предусматривает встроенную подсветку для комфортной работы даже в полной темноте. Система реверса пригодится для работ с крепежом, а также для извлечения из материала застрявшего сверла.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70)

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Афигительнвй аппарат, именно то, что я хотел за эти деньги. Благодарю! Маленький, мощный, аккум долго работающий, Я в восторге, честное слово! Рекомендую к покупке однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный аппарат. Дешевле чем в магазине на 2500р
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в кейсе, все целое. Батарея была заряжена. В руке держать удобно. лёгкий. есть запасная батарея. Думаю и у женщины должен быть такой помощник.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Я доволен, лёгкая, мощная, но остальное время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. у меня это уже четвёртый. работают каждый день. с покупки первого прошло 3года. нареканий нет. товар пришёл быстро, в кейсе как положено. продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время. Всё как в описании. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. за такую цену, огонь. Сверла покупал отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Положительное впечатление! Беру второй. Первый был побольше, отработал хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат для домашнего использования. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
для своего размера довольно мощный. есть зубр 20 вольтовый теперь лежит пылится.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Павел

Достоинства:


Комментарий:
просто восторг спасибо очень-очень мощный малой батарейку устал разрежать браво
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Ренат Ф.

Достоинства:


Комментарий:
вещь отличная, на за патрон я бы наказал инженера, не имеет вытянутой формы, ребра сильно торчат, чем можно повредить материал, доработаю напильником
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень компактный шурик, по мощи прям зверь. брал к паре со щеточным собратом, что зарядник и акб были взаимозаменяемы и не таскать по обьектам лишние. есть небольшие притензии по удобству переключения положения момента затягивания, ну уж муфта и мини и скользковата. надеюсь что мы с шуриком сработаемся
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Родион А.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв после нескольких дней работы брал для дома , работает отлично, но патрон с первых дней закусывает насадку не поменять. в мастерской помогли раскрутить патрон. но он снова заклинил. нужна замена патрона. вопрос продавцу ,что делать?
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
mariy m.

Достоинства:


Комментарий:
Супер штучка! Рекомендую! Честно, жена довольна, удобный малыш! Мощности не много, но там где надо , его хватает
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
прикольный. маленький и удобный. посмотрим как в быту себя проявит.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуроповёрт. Беру этот 2 раз. первый взял себе, второй на подарок другу. есть защита от перегрузки. в отзывах вся информация есть, брать можно!))) проверил лично
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долго искал хороший и недорогой шуруповёрт, свою цену оправдывает, пришёл целый, аккумуляторы сразу заряжены, документы все на месте. Хотелось бы патрон лучше! Кейс дешёвый, но думаю что бы перенести шуруповёрт хватит.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Данил З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шуруповёрт. Только есть вопрос по ограничителю крутящего момента - в некоторых случаях не трещётка срабатывает, а шурик останавливается и мигает индикация заряда
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Артём Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все норм, время покажет, есть ощущение что батарейка не на 2ач .
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик супер, доволен, заряд долго держит, отличная альтернатива чтобы не крутить руками, но особо твёрдые материалы все таки приходится докручивать отвёрткой
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Мельникова Л.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, мощьный, удобный. 10из10ти. добавить больше нечего.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Гусев С.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю не успел по пользоваться положил на крышу машины и уехал !он видимо скатился и я его потерял(а так в руке круто лежал мощный наверное был(
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь. рекомендую. взял уже вторую, для соседа. довольно мощьная. 150мм на первой скорости вогнал в шпалу
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший агрегат, всё понравилось. В руке лежит отлично, можный, не тяжёлый, патрон отцинтрован, не гуляет, ничего не люфтит. Надеюсь прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шурик! Компактный, мощный, долго держат заряд батареи
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверила, работает. Муж ещё ничего не знает, ему с шуруповертом работать, а пока ждём НГ. Надеюсь, инструмент не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шурик ,довольно мощный, патрон не болтается



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
два аккумулятора, зарядное устройство,
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
10
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
136x53x192
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС - аккумуляторная модель с двумя скоростями работы, получившая в свое оснащение надежный бесщеточный двигатель и быстрозажимной патрон для беспроблемной замены оснастки. Электроинструмент идеально сбалансирован по размерам, весу и мощности, что позволит с комфортом пользоваться им для сверления отверстий, работ с крепежом и прочих сопутствующих задач. Безударная модель с классической пистолетной конструкцией весит скромные 840 г, что позволит работать ею длительное время без перерывов. В комплектацию дрели-шуруповерта Интерскол ДА-10/12В МиниМАКС вошло сразу два литий-ионных аккумулятора емкостью 1.5 Ач каждый, которые в совокупности обеспечивают длительное время автономной работы. Для хранения электроинструмента, зарядного устройства и двух источников питания воспользуйтесь комплектным кейсом. Функционал модели предусматривает встроенную подсветку для комфортной работы даже в полной темноте. Система реверса пригодится для работ с крепежом, а также для извлечения из материала застрявшего сверла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Афигительнвй аппарат, именно то, что я хотел за эти деньги. Благодарю! Маленький, мощный, аккум долго работающий, Я в восторге, честное слово! Рекомендую к покупке однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный аппарат. Дешевле чем в магазине на 2500р
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в кейсе, все целое. Батарея была заряжена. В руке держать удобно. лёгкий. есть запасная батарея. Думаю и у женщины должен быть такой помощник.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Я доволен, лёгкая, мощная, но остальное время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. у меня это уже четвёртый. работают каждый день. с покупки первого прошло 3года. нареканий нет. товар пришёл быстро, в кейсе как положено. продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел во время. Всё как в описании. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. за такую цену, огонь. Сверла покупал отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Положительное впечатление! Беру второй. Первый был побольше, отработал хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат для домашнего использования. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
для своего размера довольно мощный. есть зубр 20 вольтовый теперь лежит пылится.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Павел

Достоинства:


Комментарий:
просто восторг спасибо очень-очень мощный малой батарейку устал разрежать браво
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Ренат Ф.

Достоинства:


Комментарий:
вещь отличная, на за патрон я бы наказал инженера, не имеет вытянутой формы, ребра сильно торчат, чем можно повредить материал, доработаю напильником
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень компактный шурик, по мощи прям зверь. брал к паре со щеточным собратом, что зарядник и акб были взаимозаменяемы и не таскать по обьектам лишние. есть небольшие притензии по удобству переключения положения момента затягивания, ну уж муфта и мини и скользковата. надеюсь что мы с шуриком сработаемся
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Родион А.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв после нескольких дней работы брал для дома , работает отлично, но патрон с первых дней закусывает насадку не поменять. в мастерской помогли раскрутить патрон. но он снова заклинил. нужна замена патрона. вопрос продавцу ,что делать?
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
mariy m.

Достоинства:


Комментарий:
Супер штучка! Рекомендую! Честно, жена довольна, удобный малыш! Мощности не много, но там где надо , его хватает
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
прикольный. маленький и удобный. посмотрим как в быту себя проявит.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуроповёрт. Беру этот 2 раз. первый взял себе, второй на подарок другу. есть защита от перегрузки. в отзывах вся информация есть, брать можно!))) проверил лично
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долго искал хороший и недорогой шуруповёрт, свою цену оправдывает, пришёл целый, аккумуляторы сразу заряжены, документы все на месте. Хотелось бы патрон лучше! Кейс дешёвый, но думаю что бы перенести шуруповёрт хватит.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Данил З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шуруповёрт. Только есть вопрос по ограничителю крутящего момента - в некоторых случаях не трещётка срабатывает, а шурик останавливается и мигает индикация заряда
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Артём Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все норм, время покажет, есть ощущение что батарейка не на 2ач .
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик супер, доволен, заряд долго держит, отличная альтернатива чтобы не крутить руками, но особо твёрдые материалы все таки приходится докручивать отвёрткой
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Мельникова Л.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, мощьный, удобный. 10из10ти. добавить больше нечего.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Гусев С.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю не успел по пользоваться положил на крышу машины и уехал !он видимо скатился и я его потерял(а так в руке круто лежал мощный наверное был(
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
просто огонь. рекомендую. взял уже вторую, для соседа. довольно мощьная. 150мм на первой скорости вогнал в шпалу
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший агрегат, всё понравилось. В руке лежит отлично, можный, не тяжёлый, патрон отцинтрован, не гуляет, ничего не люфтит. Надеюсь прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шурик! Компактный, мощный, долго держат заряд батареи
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Проверила, работает. Муж ещё ничего не знает, ему с шуруповертом работать, а пока ждём НГ. Надеюсь, инструмент не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шурик ,довольно мощный, патрон не болтается


Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (687.1.2.70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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