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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716830
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Описание товара Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000
Триммер Philips BT3234/15 с самозатачивающимися лезвиями предназначен для стрижки бороды и усов. Влагозащищенный корпус позволяет мыть устройство под струей воды. С 20-ю настройками длины в пределах 0.5-10 мм вы можете делать разные типы стрижки. Благодаря системе Lift & Trim триммер аккуратно приподнимает волоски и направляет их под лезвие для равномерного сбривания за один проход.
Philips BT3234/15 выполнен в черном корпусе с удобным расположением кнопки включения и прорезиненными накладками для уверенного удержания в руке. Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться триммером в любом месте, брать его с собой в путешествие. Полного заряда хватает на час автономной работы.
Триммер Philips BT3234/15 с самозатачивающимися лезвиями предназначен для стрижки бороды и усов. Влагозащищенный корпус позволяет мыть устройство под струей воды. С 20-ю настройками длины в пределах 0.5-10 мм вы можете делать разные типы стрижки. Благодаря системе Lift & Trim триммер аккуратно приподнимает волоски и направляет их под лезвие для равномерного сбривания за один проход.
Philips BT3234/15 выполнен в черном корпусе с удобным расположением кнопки включения и прорезиненными накладками для уверенного удержания в руке. Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться триммером в любом месте, брать его с собой в путешествие. Полного заряда хватает на час автономной работы.
Триммер для бороды Philips BT3234/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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