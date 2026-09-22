Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716787
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
ирригатор, футляр, USB-кабель, документация, упаковка
Цвет
белый
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х10
Вес, г.
560
Описание товара Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000
Ирригатор Philips — это лёгкое устройство весом всего 570 граммов, которое удобно держать в руке и брать с собой. Пять режимов работы позволят подобрать оптимальный уход: от деликатной очистки до интенсивной. В комплекте идёт одна насадка — всё, что нужно для эффективной гигиены. Аккумуляторное питание избавит от путаницы с проводами. Белый цвет подойдёт для любой ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
ирригатор, футляр, USB-кабель, документация, упаковка
Цвет
белый
Количество режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
0
Давление струи, кПа
0
Насадок в комплекте
1
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Ирригатор Philips — это лёгкое устройство весом всего 570 граммов, которое удобно держать в руке и брать с собой. Пять режимов работы позволят подобрать оптимальный уход: от деликатной очистки до интенсивной. В комплекте идёт одна насадка — всё, что нужно для эффективной гигиены. Аккумуляторное питание избавит от путаницы с проводами. Белый цвет подойдёт для любой ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ирригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser HX3826/31 Series 3000