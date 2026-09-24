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Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 716708
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Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние, 716708

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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Количество деталей
80
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 1
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 2
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 3
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
240 руб.  790 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние
240 руб. -70%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stellar
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
550

Описание товара Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле

Отзывы о товаре Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Stellar
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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