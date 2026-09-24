Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние, 716708
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Количество деталей
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%240 руб. 790 руб.
В наличии
Код товара: 716708
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240 руб. -70%
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
550
Описание товара Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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