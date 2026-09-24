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Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 716687
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Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние, 716687

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 1
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 2
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 3
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 4
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 5
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 6
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 7
Уценка
Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 7
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
890 руб.  2 540 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние
890 руб. -65%
2 540 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
Комплектация
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х14
Вес, кг.
1.4

Описание товара Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние

внешний вид: хорошее состояние, комплектность: коробка, документация, отпариватель, насадка, причина уценки: витринный образец, потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
Комплектация
Мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
0.26
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
Да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Длина сетевого шнура
1.27
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Страна производитель
Китай
Описание
внешний вид: хорошее состояние, комплектность: коробка, документация, отпариватель, насадка, причина уценки: витринный образец, потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-2 фиолетовый хорошее состояние - по цене 890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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