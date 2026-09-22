Материнская плата Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716660
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; USB 3.2 Gen 1; 3xUSB 2.0; HDMI; 3xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.46
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; USB 3.2 Gen 1; 3xUSB 2.0; HDMI; 3xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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