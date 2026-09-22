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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
7 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716608
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
7 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х33х30
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A)

Вертикальные пылесосы Dreame идеально сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Эти устройства обеспечивают высокую производительность благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 170 Вт и надежному Li-Ion аккумулятору емкостью 2500 мА·ч. Вам будет доступно до 30 минут непрерывной работы, что позволит охватить большую часть дома без частой подзарядки. Время полной зарядки устройства составляет всего 5 часов. С пылесосами Dreame уборка станет еще проще и удобнее, благодаря возможности как сухой, так и влажной уборки. Вместительный контейнер для пыли объемом 0,7 литра позволяет реже его очищать, а цельная труба всасывания увеличивает надежность конструкции. Настройте уровень мощности уборки с удобным регулятором, расположенным на ручке. Пылесос Dreame питается от аккумулятора, что дает свободу передвижения без необходимости постоянно переключать устройство между розетками. Это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный и современный способ поддержания чистоты в своем доме.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Развернуть
Мощность всасывания
7 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame идеально сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Эти устройства обеспечивают высокую производительность благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 170 Вт и надежному Li-Ion аккумулятору емкостью 2500 мА·ч. Вам будет доступно до 30 минут непрерывной работы, что позволит охватить большую часть дома без частой подзарядки. Время полной зарядки устройства составляет всего 5 часов. С пылесосами Dreame уборка станет еще проще и удобнее, благодаря возможности как сухой, так и влажной уборки. Вместительный контейнер для пыли объемом 0,7 литра позволяет реже его очищать, а цельная труба всасывания увеличивает надежность конструкции. Настройте уровень мощности уборки с удобным регулятором, расположенным на ручке. Пылесос Dreame питается от аккумулятора, что дает свободу передвижения без необходимости постоянно переключать устройство между розетками. Это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный и современный способ поддержания чистоты в своем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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