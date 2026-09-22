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Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 10
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 11
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 12
Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 10
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 11
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 12
  • Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716588
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.77

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD

Мощная и продвинутая материнская плата Asus с удобным форм-фактором ATX (30,5 ? 24,4 см) легко встанет в полноценный корпус и подарит простор для сборки без компромиссов. На борту — сразу 4 слота DIMM под современную быструю память DDR5 с максимальной частотой до 5200 МГц и впечатляющим объёмом до 192 ГБ. Для хранения предусмотрены два скоростных слота M.2 — идеальный выбор под быстрые накопители. Плата построена на чипсете AMD B650 и поддерживает новейший сокет AM5, что отлично подойдёт для установки свежих процессоров AMD. Два полноценных слота PCI-E x16 (версия 4.0) расширяют ваши возможности для скоростных видеокарт или других мощных устройств. Такой набор характеристик делает модель отличной базой как для мощного рабочего ПК, так и для современной игровой станции.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B650-PLUS-CSM Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная и продвинутая материнская плата Asus с удобным форм-фактором ATX (30,5 ? 24,4 см) легко встанет в полноценный корпус и подарит простор для сборки без компромиссов. На борту — сразу 4 слота DIMM под современную быструю память DDR5 с максимальной частотой до 5200 МГц и впечатляющим объёмом до 192 ГБ. Для хранения предусмотрены два скоростных слота M.2 — идеальный выбор под быстрые накопители. Плата построена на чипсете AMD B650 и поддерживает новейший сокет AM5, что отлично подойдёт для установки свежих процессоров AMD. Два полноценных слота PCI-E x16 (версия 4.0) расширяют ваши возможности для скоростных видеокарт или других мощных устройств. Такой набор характеристик делает модель отличной базой как для мощного рабочего ПК, так и для современной игровой станции.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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