Материнская плата Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI Socket AM5 AMD
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI является превосходной основой для сборки мощного современного ПК, ориентированного на энтузиастов, геймеров и создателей контента. Она идеально подходит для новейших процессоров AMD Ryzen серии 9000, полностью раскрывая их потенциал, а также обеспечивает полную совместимость с популярными чипами Ryzen 7000 и 8000-й серий. Эта платформа станет надежным фундаментом для игровой системы высшего класса, способной обеспечивать высокий FPS в требовательных проектах, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа в 4K/8K, 3D-моделирования и стриминга.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит передовой чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку самых актуальных технологий и долгосрочную релевантность платформы. Форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки габаритных видеокарт и массивных систем охлаждения, а также обеспечивает широкий набор слотов расширения. Выбор чипсета X870 означает доступ к расширенным линиям PCIe 5.0 и обязательную поддержку стандарта USB4, что делает эту плату выбором для тех, кто не ищет компромиссов в скорости и функциональности.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является обязательным условием для высокой производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяющие достичь максимальной пропускной способности и низких задержек в играх и рабочих приложениях. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, включая поддержку интерфейса PCIe 5.0, что обеспечивает феноменальную скорость загрузки данных и работы с большими файлами.
Питание и компоненты VRM
Мощная многофазная система питания (VRM) с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессора даже при пиковых нагрузках или в режиме разгона. Наличие двух разъемов дополнительного питания CPU (8+8 pin) свидетельствует о готовности платы работать с флагманскими многоядерными процессорами AMD Ryzen 9. Продуманное охлаждение зоны VRM критически важно для поддержания высокой производительности без троттлинга, гарантируя стабильность системы в течение долгих игровых сессий или при выполнении ресурсоемких вычислений.
Подключения и дополнительные возможности
Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств. На задней панели расположены высокоскоростные порты USB, включая универсальный USB4 Type-C, обеспечивающий скорость до 40 Гбит/с и поддержку альтернативных режимов. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-порт для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E с Bluetooth, предоставляющий беспроводное соединение с минимальными задержками. Высококачественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное аудио, а поддержка технологии ASRock Polychrome Sync позволяет управлять RGB-подсветкой компонентов для создания уникального вида вашей сборки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX и имеет достаточную вентиляцию для охлаждения всех компонентов. Для питания системы потребуется качественный блок питания с двумя 8-pin разъемами EPS для процессора. Плата совместима исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 и процессорами под сокет AM5 (серии Ryzen 7000/8000/9000). Хотя X870 спроектирован для процессоров Ryzen 9000 "из коробки", при установке процессора предыдущего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS Flashback является важным преимуществом для упрощения этого процесса.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI является превосходной основой для сборки мощного современного ПК, ориентированного на энтузиастов, геймеров и создателей контента. Она идеально подходит для новейших процессоров AMD Ryzen серии 9000, полностью раскрывая их потенциал, а также обеспечивает полную совместимость с популярными чипами Ryzen 7000 и 8000-й серий. Эта платформа станет надежным фундаментом для игровой системы высшего класса, способной обеспечивать высокий FPS в требовательных проектах, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа в 4K/8K, 3D-моделирования и стриминга.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит передовой чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку самых актуальных технологий и долгосрочную релевантность платформы. Форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки габаритных видеокарт и массивных систем охлаждения, а также обеспечивает широкий набор слотов расширения. Выбор чипсета X870 означает доступ к расширенным линиям PCIe 5.0 и обязательную поддержку стандарта USB4, что делает эту плату выбором для тех, кто не ищет компромиссов в скорости и функциональности.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является обязательным условием для высокой производительности процессоров Ryzen. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяющие достичь максимальной пропускной способности и низких задержек в играх и рабочих приложениях. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, включая поддержку интерфейса PCIe 5.0, что обеспечивает феноменальную скорость загрузки данных и работы с большими файлами.
Питание и компоненты VRM
Мощная многофазная система питания (VRM) с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое напряжение для процессора даже при пиковых нагрузках или в режиме разгона. Наличие двух разъемов дополнительного питания CPU (8+8 pin) свидетельствует о готовности платы работать с флагманскими многоядерными процессорами AMD Ryzen 9. Продуманное охлаждение зоны VRM критически важно для поддержания высокой производительности без троттлинга, гарантируя стабильность системы в течение долгих игровых сессий или при выполнении ресурсоемких вычислений.
Подключения и дополнительные возможности
Asrock X870 STEEL LEGEND WIFI предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств. На задней панели расположены высокоскоростные порты USB, включая универсальный USB4 Type-C, обеспечивающий скорость до 40 Гбит/с и поддержку альтернативных режимов. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-порт для стабильного проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E с Bluetooth, предоставляющий беспроводное соединение с минимальными задержками. Высококачественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное аудио, а поддержка технологии ASRock Polychrome Sync позволяет управлять RGB-подсветкой компонентов для создания уникального вида вашей сборки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX и имеет достаточную вентиляцию для охлаждения всех компонентов. Для питания системы потребуется качественный блок питания с двумя 8-pin разъемами EPS для процессора. Плата совместима исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 и процессорами под сокет AM5 (серии Ryzen 7000/8000/9000). Хотя X870 спроектирован для процессоров Ryzen 9000 "из коробки", при установке процессора предыдущего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS Flashback является важным преимуществом для упрощения этого процесса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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