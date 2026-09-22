Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock X870 PRO RS Socket AM5 AMD
Материнская плата ASRock X870 Pro RS WIFI – модель игрового уровня с мощными характеристиками и привлекательным дизайном. Она выполнена в полноразмерном формате и поддерживает совместную работу с процессорами в исполнении AM5 от производителя AMD. Плата предусматривает установку четырех модулей DDR5 объемом до 256 ГБ, слоты расширения 2x PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. ASRock X870 Pro RS WIFI оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 2.5 Гбит/с и адаптером беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 7/Bluetooth. Кнопка BIOS Flashback позволяет легко оптимизировать настройки в системе BIOS. Элементная база с протестированными компонентами и крупными охлаждающими радиаторами гарантирует исключительную надежность. Одно из преимуществ платы – подсветка с широкими возможностями программирования и функцией синхронизации.
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