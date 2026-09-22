Описание товара Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850M Pro RS является универсальной основой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD. Она отлично подойдёт для геймеров, которые планируют использовать процессоры Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000 в связке с видеокартами уровня NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 или AMD Radeon RX 7700 XT/7800 XT для комфортной игры в Full HD и Quad HD разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и высокоскоростных накопителей. Эта модель представляет собой сбалансированное решение для тех, кто хочет получить доступ ко всем преимуществам сокета AM5 без переплаты за избыточные функции флагманских плат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD B650, который является оптимальным выбором для массового сегмента, предлагая поддержку разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 предназначен для актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen, что обеспечивает хороший потенциал для дальнейшего апгрейда системы. Форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальным решением, совместимым с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных Mid-Tower. Это позволяет собрать мощную, но при этом не громоздкую систему, сохранив достаточное пространство для эффективного охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

ASRock B850M Pro RS работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки в двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет раскрыть полный потенциал процессоров Ryzen 7000. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты. Особого внимания заслуживает подсистема хранения данных: плата оснащена слотом M.2 с поддержкой сверхбыстрых NVMe SSD стандарта PCIe 5.0 x4, а также дополнительными слотами M.2 для накопителей PCIe 4.0, один из которых прикрыт радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена с запасом прочности для стабильной работы большинства процессоров Ryzen, включая восьмиядерные модели. Качественные компоненты и достаточное количество фаз питания обеспечивают стабильное напряжение даже при активации технологий автоматического разгона, таких как Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется надёжная схема с разъёмами 8-pin + 4-pin, что гарантирует стабильную подачу энергии при высоких и продолжительных нагрузках. Такая реализация VRM делает плату надёжным выбором для производительных игровых и рабочих сборок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ASRock B850M Pro RS расположен современный набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen1 и Gen2. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и ARGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное программное обеспечение ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя плата и поддерживает разгон, она не предназначена для экстремальных экспериментов с жидким азотом; её стихия - стабильная работа мощных процессоров в штатном режиме или с умеренным автоматическим бустом. При использовании новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS Flashback будет полезным, если она предусмотрена в конкретной ревизии платы.