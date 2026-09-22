Описание товара Материнская плата Asrock B850 PRO RS Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850 PRO RS представляет собой сбалансированное решение для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить систему для комфортной игры в разрешении 1440p или 4K, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет отличной основой для процессоров AMD Ryzen 7, таких как 7800X3D, и способна раскрыть потенциал даже моделей Ryzen 9 в игровых и рабочих сценариях без экстремального разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит перспективный чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с процессорами Ryzen серий 7000, 8000 и будущими поколениями. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и требует соответствующего по размеру корпуса Mid-Tower или Full-Tower. Чипсет B850 является золотой серединой, предоставляя ключевые современные технологии, такие как поддержка PCIe 5.0 для видеокарты, без избыточной функциональности более дорогих решений.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является обязательным условием для платформы AM5. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями разгона AMD EXPO, позволяя достичь максимальной производительности подсистемы памяти, критически важной для современных игр и приложений. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe 4.0 для карт расширения и несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, часть из которых оснащена радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock B850 PRO RS спроектирована с запасом для стабильной работы мощных CPU от AMD. Она включает многофазную схему с качественными компонентами и массивными радиаторами для отвода тепла, что гарантирует отсутствие перегрева и троттлинга даже при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъемы 8+4 pin или 8+8 pin, обеспечивая достаточный запас мощности для работы технологии Precision Boost Overdrive (PBO) и умеренного ручного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также современный порт USB Type-C для высокоскоростной передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и быструю работу с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек обеспечивает качественное звучание в играх и при просмотре контента, а для любителей кастомизации на плате присутствуют разъемы для подключения RGB и ARGB-устройств с управлением через фирменное ПО ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора ATX. Для этой модели требуется оперативная память исключительно стандарта DDR5 и процессор с сокетом AM5. Хотя система питания достаточно мощная, плата не рассчитана на экстремальный разгон с использованием кастомных систем водяного охлаждения. Для начинающих сборщиков важно помнить о необходимости активации профиля EXPO в BIOS для работы памяти на заявленной частоте. Также рекомендуется проверить список совместимых процессоров на официальном сайте ASRock, так как для поддержки самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS.