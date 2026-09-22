Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra (CL-W384-PL12SW-A) черный
Система охлаждения Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync предназначена для эффективного охлаждения процессоров с высокой производительностью с поддержкой самых ходовых сокетов. Модель оснащена 3-секционным радиатором, 3 вентиляторами и помпой. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync имеет возможность синхронизации с ARGB-подсветкой других устройств благодаря поддержке ARGB Sync. Это позволяет создать единый стиль внутри вашего корпуса. Кроме того, система имеет удобное программное обеспечение, которое позволяет настраивать подсветку и управлять скоростью вращения вентиляторов. Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync оснащён ЖК-дисплеем 2,1" с разрешением 480*480 пикселей.
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