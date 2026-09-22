Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-BKAWXX-GL) черный
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Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716542
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
1.76
Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-BKAWXX-GL) черный
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-BKAWXX-GL) черный
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Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-BKAWXX-GL) черный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-BKAWXX-GL) черный – стоимость товара 3630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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