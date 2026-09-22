Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716535
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Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36TB.R0) черный
Расположенные по бокам трубки и скрытая проводка создают минималистичный, бескамерный вид.
Оснащен 2,1-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 480?480, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц.
Предлагает автономный, беспроводной и расширенный режимы управления с подключением по USB.
Точное выравнивание трубок с регулируемой маршрутизацией для более чистых сборок.
Уменьшенный 360-мм радиатор (400?122?24 мм) для улучшенной совместимости с корпусами.
Предустановленные вентиляторы UNI FAN TL Wireless и поддержка настройки программного обеспечения L-Connect 3.
Новая система крепления для более простой и интуитивно понятной установки.
Расположенные по бокам трубки и скрытая проводка создают минималистичный, бескамерный вид.
Оснащен 2,1-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 480?480, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц.
Предлагает автономный, беспроводной и расширенный режимы управления с подключением по USB.
Точное выравнивание трубок с регулируемой маршрутизацией для более чистых сборок.
Уменьшенный 360-мм радиатор (400?122?24 мм) для улучшенной совместимости с корпусами.
Предустановленные вентиляторы UNI FAN TL Wireless и поддержка настройки программного обеспечения L-Connect 3.
Новая система крепления для более простой и интуитивно понятной установки.
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36TB.R0) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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