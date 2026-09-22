Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
79.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.98
Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный
Система водяного охлаждения Lian Li Galahad II LCD 360 снижает температуру процессоров AMD и Intel в игровых и рабочих системах. Поддерживает широкий спектр сокетов: AM4, AM5 и LGA 1150–1851, что расширяет возможности сборки ПК. Модель сочетает производительность и стильный дизайн с многоцветной ARGB-подсветкой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
79.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Система водяного охлаждения Lian Li Galahad II LCD 360 снижает температуру процессоров AMD и Intel в игровых и рабочих системах. Поддерживает широкий спектр сокетов: AM4, AM5 и LGA 1150–1851, что расширяет возможности сборки ПК. Модель сочетает производительность и стильный дизайн с многоцветной ARGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36B.00) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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