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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM)

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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 1
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 2
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 3
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 4
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 5
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 6
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 7
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 8
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 9
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 10
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 11
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 12
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 13
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 14
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 15
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 16
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 17
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 18
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 19
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 20
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 21
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 22
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 23
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 24
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 25
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 26
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 2
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 3
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 4
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 5
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 6
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 7
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 8
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 9
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 10
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  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 15
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 16
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 17
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 18
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 19
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 20
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 21
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 22
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 23
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 24
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 25
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 26
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716474
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM)

Для кого и под какие задачи

Этот солидный комплект оперативной памяти DDR5 предназначен для энтузиастов и профессионалов, чьи задачи выходят за рамки обычного гейминга. Общий объем в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) идеально подходит для работы с ресурсоемкими приложениями, такими как профессиональные пакеты для видеомонтажа, 3D-рендеринга или инженерного моделирования, где требуется работа с огромными объемами данных в реальном времени. Параллельно с этим памяти хватит для беспроблемного запуска современных игр на максимальных настройках, стриминга и держания в фоне множества вкладок браузера и приложений, обеспечивая высочайший уровень многозадачности.

Тип, поколение и форм-Zактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с устаревающим DDR4, что критично для производительных систем на базе новых процессоров Intel и AMD. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются более мелкие планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем в 48 ГБ является отличным балансом между достаточностью для любых текущих задач и разумной ценой, перекрывая с запасом потребности большинства пользователей. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивая высокую скорость передачи данных и заметно повышая частоту кадров в играх, чувствительных к скорости памяти, а также ускоряя обработку больших файлов в творческих приложениях, сокращая время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL30 при такой высокой частоте указывают на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку, что положительно сказывается на отзывчивости системы. Для удобства пользователя комплект поддерживает профили автоматического разгона XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, что позволяет одной настройкой в BIOS активировать заявленную частоту 6000 МГц и оптимизированные тайминги без сложных ручных манипуляций, выжимая заложенный в память потенциал.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го поколения (Alder Lake) и новее с чипсетами Z690, B760, Z790 и аналогичными, а для AMD - процессоры Ryzen серии 7000 на платформе AM5. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, которая ее поддерживает, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI, где производитель часто улучшает совместимость с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, что важно для стабильности при разгоне и длительной работе. Кроме того, планки имеют яркую адресуемую RGB подсветку, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания гармоничного визуального образа вашей сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную ширину канала передачи данных между памятью и процессором по сравнению с одноканальным, давая значительный прирост производительности в большинстве задач. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), чтобы система распознала двухканальный режим.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5 - физически слоты под DDR4 и DDR5 не совместимы. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство вокруг слотов памяти. Данный комплект является отличным выбором для сборки мощной рабоче-игровой станции, но если ваши задачи ограничены офисной работой и серфингом, подобный объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот солидный комплект оперативной памяти DDR5 предназначен для энтузиастов и профессионалов, чьи задачи выходят за рамки обычного гейминга. Общий объем в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) идеально подходит для работы с ресурсоемкими приложениями, такими как профессиональные пакеты для видеомонтажа, 3D-рендеринга или инженерного моделирования, где требуется работа с огромными объемами данных в реальном времени. Параллельно с этим памяти хватит для беспроблемного запуска современных игр на максимальных настройках, стриминга и держания в фоне множества вкладок браузера и приложений, обеспечивая высочайший уровень многозадачности.

Тип, поколение и форм-Zактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с устаревающим DDR4, что критично для производительных систем на базе новых процессоров Intel и AMD. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются более мелкие планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем в 48 ГБ является отличным балансом между достаточностью для любых текущих задач и разумной ценой, перекрывая с запасом потребности большинства пользователей. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивая высокую скорость передачи данных и заметно повышая частоту кадров в играх, чувствительных к скорости памяти, а также ускоряя обработку больших файлов в творческих приложениях, сокращая время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL30 при такой высокой частоте указывают на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку, что положительно сказывается на отзывчивости системы. Для удобства пользователя комплект поддерживает профили автоматического разгона XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, что позволяет одной настройкой в BIOS активировать заявленную частоту 6000 МГц и оптимизированные тайминги без сложных ручных манипуляций, выжимая заложенный в память потенциал.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го поколения (Alder Lake) и новее с чипсетами Z690, B760, Z790 и аналогичными, а для AMD - процессоры Ryzen серии 7000 на платформе AM5. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, которая ее поддерживает, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI, где производитель часто улучшает совместимость с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, что важно для стабильности при разгоне и длительной работе. Кроме того, планки имеют яркую адресуемую RGB подсветку, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания гармоничного визуального образа вашей сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную ширину канала передачи данных между памятью и процессором по сравнению с одноканальным, давая значительный прирост производительности в большинстве задач. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), чтобы система распознала двухканальный режим.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5 - физически слоты под DDR4 и DDR5 не совместимы. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить свободное пространство вокруг слотов памяти. Данный комплект является отличным выбором для сборки мощной рабоче-игровой станции, но если ваши задачи ограничены офисной работой и серфингом, подобный объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты.

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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G60C30KM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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