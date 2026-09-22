Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 5600MHz Signature Premium RTL (PSP532G5600KH1)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 5600MHz Signature Premium RTL (PSP532G5600KH1)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей DDR5 идеально подходит для сборки нового производительного ПК или апгрейда современной системы для комфортной работы и игр. Объём в 32 ГБ с высокой скоростью 5600 МГц гарантирует плавную многозадачность с множеством вкладок браузера, офисными и творческими приложениями, а также создаёт отличный запас для большинства современных игр на высоких настройках. Для задач профессионального монтажа видео или работы с огромными 3D-сценами можно рассмотреть комплект большего объёма, но для подавляющего большинства домашних и игровых сценариев 32 ГБ будет оптимальным выбором.
Тип, поколение и форм-[фактор памяти
Модули относятся к современному поколению оперативной памяти DDR5, которое предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это означает, что данные планки совместимы только с новыми платформами, оснащёнными слотами под DDR5 – процессорами Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-[фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что напрямую влияет на отзывчивость системы, уменьшение подтормаживаний в играх и скорость загрузки уровней. Такой связки объёма и скорости достаточно, чтобы одновременно играть, вести стрим и держать открытыми десятки вкладок браузера без ощутимых пауз или падения производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с эффективными таймингами CL46, которые в паре с частотой 5600 МГц обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для выхода на заявленную частоту необходим активации профиля Intel XMP 3.0 в BIOS материнской платы – после этого система автоматически настроит все необходимые параметры, включая напряжение, избавляя пользователя от сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальной скорости без необходимости углубляться в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Для Intel это процессоры Alder Lake (12-го поколения), Raptor Lake (13-Oго) и новее с чипсетами серий 600 и 700. Для AMD – процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии работы на частоте 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены классическими алюминиевыми радиаторами серии Signature Premium, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высокой частоте. Их высота является стандартной и, как правило, не создаёт конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данном комплекте отсутствует, что делает память отличным выбором для лаконичных систем без излишней подсветки или для тех, кто ценит стабильность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся готовым комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную ширину канала для обмена данными с процессором, существенно повышая производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции. Докупать дополнительные модули позже стоит той же модели для максимальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, проверьте поколение слотов на вашей плате. Для выхода на заявленные 5600 МГц необходим современный процессор и материнская плата с поддержкой XMP, а также обновлённая версия BIOS. При сборке новой системы на базе AMD Ryzen 7000 этот комплект предлагает отличный баланс скорости и объёма для старта. Если же ваши задачи сводятся к работе с офисными программами, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4 или менее скоростные комплекты DDR5, а для профессиональных рабочих станций с рендерингом – сразу ориентироваться на комплекты от 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей DDR5 идеально подходит для сборки нового производительного ПК или апгрейда современной системы для комфортной работы и игр. Объём в 32 ГБ с высокой скоростью 5600 МГц гарантирует плавную многозадачность с множеством вкладок браузера, офисными и творческими приложениями, а также создаёт отличный запас для большинства современных игр на высоких настройках. Для задач профессионального монтажа видео или работы с огромными 3D-сценами можно рассмотреть комплект большего объёма, но для подавляющего большинства домашних и игровых сценариев 32 ГБ будет оптимальным выбором.
Тип, поколение и форм-[фактор памяти
Модули относятся к современному поколению оперативной памяти DDR5, которое предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это означает, что данные планки совместимы только с новыми платформами, оснащёнными слотами под DDR5 – процессорами Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-[фактор DIMM указывает на то, что память предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что напрямую влияет на отзывчивость системы, уменьшение подтормаживаний в играх и скорость загрузки уровней. Такой связки объёма и скорости достаточно, чтобы одновременно играть, вести стрим и держать открытыми десятки вкладок браузера без ощутимых пауз или падения производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают с эффективными таймингами CL46, которые в паре с частотой 5600 МГц обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для выхода на заявленную частоту необходим активации профиля Intel XMP 3.0 в BIOS материнской платы – после этого система автоматически настроит все необходимые параметры, включая напряжение, избавляя пользователя от сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальной скорости без необходимости углубляться в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Для Intel это процессоры Alder Lake (12-го поколения), Raptor Lake (13-Oго) и новее с чипсетами серий 600 и 700. Для AMD – процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии работы на частоте 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены классическими алюминиевыми радиаторами серии Signature Premium, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высокой частоте. Их высота является стандартной и, как правило, не создаёт конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данном комплекте отсутствует, что делает память отличным выбором для лаконичных систем без излишней подсветки или для тех, кто ценит стабильность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся готовым комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную ширину канала для обмена данными с процессором, существенно повышая производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции. Докупать дополнительные модули позже стоит той же модели для максимальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, проверьте поколение слотов на вашей плате. Для выхода на заявленные 5600 МГц необходим современный процессор и материнская плата с поддержкой XMP, а также обновлённая версия BIOS. При сборке новой системы на базе AMD Ryzen 7000 этот комплект предлагает отличный баланс скорости и объёма для старта. Если же ваши задачи сводятся к работе с офисными программами, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4 или менее скоростные комплекты DDR5, а для профессиональных рабочих станций с рендерингом – сразу ориентироваться на комплекты от 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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