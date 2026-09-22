Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 32GB 3200MHz Viper Steel (PVSR432G320C8)

Для кого и под какие задачи

Этот сбалансированный комплект оперативной памяти DDR4 создан для мощных игровых компьютеров и рабочих станций, где важны и объём, и высокая скорость отклика. Он идеально подойдёт геймерам, желающим получить максимальный фреймрейт в современных ААА-играх без провалов производительности, а также пользователям, работающим с монтажом видео, 3D-рендерингом и тяжёлыми приложениями, которые загружают в память гигабайты данных. Суммарные 32 ГБ с высокой частотой закрывают потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера и параллельно запущенными программами, обеспечивая запас на несколько лет вперёд.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули Patriot Viper Steel выполнены по стандарту DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных за последние годы. Планки используют форм-фактор DIMM 288-pin, поэтому подходят только для материнских плат настольных ПК. Это важно помнить при сборке или апгрейде, так как модули DDR4 несовместимы физически и электрически со слотами под старый DDR3 или новый DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлены две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт отличный для большинства сценариев объём в 32 ГБ. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность в требовательных приложениях. Разница между базовой частотой 2133 МГц и этой скоростью будет заметна как в синтетических тестах, так и в реальных задачах, особенно в связке с современными процессорами, чья производительность сильно зависит от скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности для этого комплекта - тайминг CL16 (CAS Latency 16). В сочетании с частотой 3200 МГц это обеспечивает оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой, что ценится как в играх, так и в рабочих нагрузках. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Для простого разгона модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически выставить частоту 3200 МГц и все тайминги в BIOS материнской платы без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Комплект официально совместим с платформами Intel и AMD, поддерживающими память DDR4. Для активации профиля XMP на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или B-серии для Intel 10-го поколения и новее, либо AMD B-серии, X-серии). На платформах начального уровня память может работать на стандартной частоте процессора, например, 2666 МГц для некоторых Intel Core. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиаторов довольно низкопрофильная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, сфокусированных на производительность сборок или рабочих станций, где внешние эффекты не в приоритете.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что является ключевым для раскрытия потенциала современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате (обычно слоты одного цвета), следуя инструкции к плате. Докупать одиночные модули для расширения объёма не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с совместимостью: эти модули DDR4 не подойдут для старых плат с DDR3 или новых плат под DDR5. Для выхода на заявленные 3200 МГц требуется материнская плата с поддержкой разгона памяти и активацией профиля XMP в BIOS. При выборе обращайте внимание на поколение DDR4, форм-фактор DIMM, достаточность объёма 32 ГБ для ваших задач и баланс частоты 3200 МГц с таймингом CL16, который является отличным соотношением цены и производительности. Этот комплект - оптимальный выбор для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня или апгрейда существующей системы для серьёзной работы.