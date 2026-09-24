Оперативная память Patriot DDR5 8GB 5600MHz Signature Line RTL (PSD58G560081)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716442
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
40
Описание товара Оперативная память Patriot DDR5 8GB 5600MHz Signature Line RTL (PSD58G560081)
Оперативная память Patriot DDR5 8GB 5600MHz Signature Line RTL (PSD58G560081)
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Оперативная память Patriot DDR5 8GB 5600MHz Signature Line RTL (PSD58G560081)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Оперативная память Patriot DDR5 8GB 5600MHz Signature Line RTL (PSD58G560081) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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