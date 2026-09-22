Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF560C30BWEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast RGB идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции на платформе Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 серии. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в современных проектах на высоких настройках с запущенными приложениями в фоне, а также для работы с графикой, программирования и монтажа не слишком монструозных видео. Если вы планируете одновременно редактировать фото в тяжелом графическом редакторе, держать десятки вкладок в браузере и рендерить видео, стоит рассмотреть комплект большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров. Новое поколение DDR5 предлагает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счет ряда архитектурных улучшений. Важно помнить, что этот модуль физически не совместим со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому он подходит только для материнских плат с соответствующими разъемами, которые появились вместе с процессорами Intel 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц. Такая высокая частота обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость отклика системы в тяжелых приложениях и общую плавность работы. В большинстве игр и рабочих сценариев разница между частотой 4800 МГц и 6000 МГц будет заметна, особенно на платформе AMD Ryzen, где производительность процессора сильно зависит от скорости оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги этого модуля составляют CL30, что является отличным показателем для частоты 6000 МГц и указывает на низкую латентность и высокое качество используемых чипов памяти. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0. Это означает, что после активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы память автоматически начнет работать на частоте 6000 МГц с таймингами CL30, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокеты LGA1700) и AMD Ryzen 7000 серии (сокет AM5). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту памяти 6000 МГц через XMP/EXPO, так как не все бюджетные модели могут стабильно работать на таких скоростях. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии полной совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором, который не только отводит тепло при высоких нагрузках, обеспечивая стабильность, но и служит основой для RGB-подсветки. Адресуемая RGB-подсветка с несколькими яркими светодиодами позволяет настроить свечение по своему вкусу и синхронизировать его с другими компонентами системы через ПО материнской платы, например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно повышает пропускную способность системы, рекомендуется покупать и устанавливать такие модули парами. Если вы приобретете две идентичные планки и установите их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), вы получите двухканальный режим с общим объемом 32 ГБ и максимальной производительностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одиночного модуля: система будет работать в одноканальном режиме, что снизит производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией. Высокая частота 6000 МГц может не поддерживаться старыми ревизиями BIOS на некоторых материнских платах, поэтому рекомендуется обновить прошивку до последней версии. При сборке компактных систем убедитесь, что высота планки с радиатором не будет конфликтовать с крупным процессорным кулером.