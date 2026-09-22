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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716431
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для энтузиастов, собирающих производительную игровую систему или рабочую станцию на базе современной платформы AMD AM5. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках и одновременной работы в фоне стримингового софта или нескольких приложений. Он отлично подойдёт для плавного монтажа видео в разрешении Full HD и сложной многозадачности, хотя для профессионального рендеринга огромных сцен или работы с десятками виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новейшими материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под стандарт DDR5, и процессорами, которые его поддерживают. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки или системы компактного форм-фактора такие планки установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности кадровой частоты в требовательных играх, особенно когда видеокарта загружена на 100%. Высокая частота также ускоряет подгрузку текстур и уровней, снижая вероятность кратковременных подтормаживаний, и повышает отзывчивость системы при работе с большими массивами данных в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти составляет CL36 при номинальном напряжении 1.25 В, что для частоты 5600 МГц является сбалансированным соотношением. Ключевой особенностью модуля является предустановленный и сертифицированный профиль автоматического разгона AMD EXPO. Это позволяет системе автоматически применять оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках без необходимости ручного и сложного оверклокинга.

Совместимость с платформой

Данный модуль оптимизирован для работы с процессорами и материнскими платами платформы AMD AM5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 5600 МГц необходима совместимая материнская плата на чипсетах X670, B650 или A620 с обновлённой версией микропрограммы BIOS/UEFI. Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, и модуль нельзя установить в слот для DDR4. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло даже при длительных игровых сессиях или нагрузке, поддерживая стабильность работы. Эстетическую составляющую подчёркивает яркая адресуемая RGB-подсветка с технологией InfiniLight. Её можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы через популярное ПО для управления материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, создавая целостный визуальный образ вашего ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, настоятельно рекомендуется сразу приобретать парный комплект из двух планок или докупать абсолютно идентичную модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5 и EXPO. На старых системах модуль работать не будет. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц и имеет функцию EXPO в BIOS. Учитывайте, что высота планки с радиатором может создать помеху для установки некоторых массивных башенных процессорных кулеров, поэтому проверьте совместимость по габаритам в спецификациях корпуса и системы охлаждения. Этот комплект станет отличным выбором для геймера или энтузиаста, собирающего быстродействующую систему на AMD AM5 с акцентом на эстетику. Если ваш бюджет ограничен, а задачи менее требовательны, можно рассмотреть более доступные варианты памяти без подсветки, однако для максимальной производительности в играх и профессиональных задачах на этой платформе данный модуль с поддержкой EXPO является сильным кандидатом.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для энтузиастов, собирающих производительную игровую систему или рабочую станцию на базе современной платформы AMD AM5. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках и одновременной работы в фоне стримингового софта или нескольких приложений. Он отлично подойдёт для плавного монтажа видео в разрешении Full HD и сложной многозадачности, хотя для профессионального рендеринга огромных сцен или работы с десятками виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новейшими материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под стандарт DDR5, и процессорами, которые его поддерживают. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки или системы компактного форм-фактора такие планки установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности кадровой частоты в требовательных играх, особенно когда видеокарта загружена на 100%. Высокая частота также ускоряет подгрузку текстур и уровней, снижая вероятность кратковременных подтормаживаний, и повышает отзывчивость системы при работе с большими массивами данных в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти составляет CL36 при номинальном напряжении 1.25 В, что для частоты 5600 МГц является сбалансированным соотношением. Ключевой особенностью модуля является предустановленный и сертифицированный профиль автоматического разгона AMD EXPO. Это позволяет системе автоматически применять оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS, гарантируя стабильную работу на заявленных характеристиках без необходимости ручного и сложного оверклокинга.

Совместимость с платформой

Данный модуль оптимизирован для работы с процессорами и материнскими платами платформы AMD AM5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 5600 МГц необходима совместимая материнская плата на чипсетах X670, B650 или A620 с обновлённой версией микропрограммы BIOS/UEFI. Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, и модуль нельзя установить в слот для DDR4. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло даже при длительных игровых сессиях или нагрузке, поддерживая стабильность работы. Эстетическую составляющую подчёркивает яркая адресуемая RGB-подсветка с технологией InfiniLight. Её можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы через популярное ПО для управления материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, создавая целостный визуальный образ вашего ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в играх и приложениях, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, настоятельно рекомендуется сразу приобретать парный комплект из двух планок или докупать абсолютно идентичную модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5 и EXPO. На старых системах модуль работать не будет. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц и имеет функцию EXPO в BIOS. Учитывайте, что высота планки с радиатором может создать помеху для установки некоторых массивных башенных процессорных кулеров, поэтому проверьте совместимость по габаритам в спецификациях корпуса и системы охлаждения. Этот комплект станет отличным выбором для геймера или энтузиаста, собирающего быстродействующую систему на AMD AM5 с акцентом на эстетику. Если ваш бюджет ограничен, а задачи менее требовательны, можно рассмотреть более доступные варианты памяти без подсветки, однако для максимальной производительности в играх и профессиональных задачах на этой платформе данный модуль с поддержкой EXPO является сильным кандидатом.

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 5600MHz Fury Beast Expo RGB RTL Gaming (KF556C36BWEA-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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