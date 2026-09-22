Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-16)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-16)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции начального и среднего уровня. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в актуальные проекты, одновременной работы с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и высокой частотой поколения DDR5, предлагая заметный прирост производительности над базовыми наборами без переплаты за экстремальные скорости, необходимые лишь для топовых оверклокерских сборок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, что обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате физически несовместимы с предыдущими поколениями памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - оптимальный объем для большинства современных задач. Высокая эффективная частота 6000 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и отзывчивость системы в ресурсоемких приложениях. Такой скорости более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого класса в играх и рабочих программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL36, что является типичным и хорошо сбалансированным значением для частоты 6000 МГц в сегменте DDR5. Для активации этой заявленной скорости в полном объеме модуль поддерживает профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0. Это означает, что после включения одного пункта в BIOS материнской платы память автоматически начнет работать на своих номинальных частоте, таймингах и напряжении, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее). Для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и чипсетом, способным работать с такими скоростями. Перед покупкой стоит сверить максимальную поддерживаемую частоту памяти как в спецификациях процессора, так и на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах. В данной версии комплекта подсветка отсутствует, что делает его практичным выбором для пользователей, ценящих стабильность и нейтральный дизайн.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать отдельные модули для расширения объема не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DDR5; установить эту память в плату с DDR4 физически невозможно. Даже на совместимой платформе для активации частоты 6000 МГц обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS/UEFI, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированную систему на новой платформе, однако для задач профессионального рендеринга или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 440 руб.6860 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black EXPO CL36 16Gb...
-
В наличииЦена 27 730 руб.6933 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32GB 3600MHz (KF436C18BB/32)
-
В наличииЦена 27 930 руб.6983 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-4480...
-
В наличииЦена 27 930 руб.6983 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 28 350 руб.7088 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 HPE 16Gb 2666MHz (835955-B21)
-
В наличииЦена 29 670 руб.7418 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)
-
В наличииЦена 30 010 руб.7503 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black E...
-
В наличииЦена 31 320 руб.7830 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb 2666MHz (PVS432...
-
В наличииЦена 32 910 руб.8228 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
-
В наличииЦена 33 570 руб.8393 руб. в СплитОперативная память Kingston FURY Beast Black RGB DIMM DDR4 32Gb ...
-
В наличииЦена 34 480 руб.8620 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston CL22 32Gb 3200Mhz (KVR32N22D8/3...
-
В наличииЦена 35 280 руб.8820 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции начального и среднего уровня. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в актуальные проекты, одновременной работы с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и высокой частотой поколения DDR5, предлагая заметный прирост производительности над базовыми наборами без переплаты за экстремальные скорости, необходимые лишь для топовых оверклокерских сборок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, что обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате физически несовместимы с предыдущими поколениями памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - оптимальный объем для большинства современных задач. Высокая эффективная частота 6000 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и отзывчивость системы в ресурсоемких приложениях. Такой скорости более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого класса в играх и рабочих программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL36, что является типичным и хорошо сбалансированным значением для частоты 6000 МГц в сегменте DDR5. Для активации этой заявленной скорости в полном объеме модуль поддерживает профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0. Это означает, что после включения одного пункта в BIOS материнской платы память автоматически начнет работать на своих номинальных частоте, таймингах и напряжении, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее). Для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и чипсетом, способным работать с такими скоростями. Перед покупкой стоит сверить максимальную поддерживаемую частоту памяти как в спецификациях процессора, так и на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах. В данной версии комплекта подсветка отсутствует, что делает его практичным выбором для пользователей, ценящих стабильность и нейтральный дизайн.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать отдельные модули для расширения объема не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DDR5; установить эту память в плату с DDR4 физически невозможно. Даже на совместимой платформе для активации частоты 6000 МГц обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS/UEFI, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированную систему на новой платформе, однако для задач профессионального рендеринга или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-16)