Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 716413
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760 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70
Описание товара Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)
Оснастка ЗУБР предназначена для эффективной работы с различными материалами, такими как бетон, кирпич и керамика. Этот продукт идеально подходит для использования с пилами, обеспечивая точность и надежность в работе. Оснастка от бренда ЗУБР гарантирует высокое качество и долговечность, что делает ее отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Надежность и производительность данной оснастки позволят вам справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая аккуратные и чистые разрезы в любом материале назначения.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Для кирпича, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Оснастка ЗУБР предназначена для эффективной работы с различными материалами, такими как бетон, кирпич и керамика. Этот продукт идеально подходит для использования с пилами, обеспечивая точность и надежность в работе. Оснастка от бренда ЗУБР гарантирует высокое качество и долговечность, что делает ее отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Надежность и производительность данной оснастки позволят вам справляться с самыми сложными задачами, обеспечивая аккуратные и чистые разрезы в любом материале назначения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85) - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: керамика, бетон, кирпич, UniLock (15554-85)