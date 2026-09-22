Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 48GB 6400MHz Fury Renegade XMP RGB RTL Gaming (KF564C32RSA-48)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Kingston Fury Renegade представляет собой решение для требовательных пользователей, стремящихся к максимальной производительности в современных играх и ресурсоемких рабочих задачах. Общий объем в 48 ГБ (2 x 24 ГБ) с высокой частотой идеально подходит для игр в разрешении 4K и выше, где играет роль не только скорость, но и большой объем для кэширования текстур, а также для профессиональной работы с 3D-рендерингом, монтажом видео высокого разрешения и виртуализацией. Он отлично сбалансирован между топовыми геймерскими наборами и специализированными модулями для рабочих станций, обеспечивая запас для многозадачности без переплаты за избыточный, но более медленный объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению, предлагающему принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что указывает на ее предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно учитывать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому установка возможна только в материнские платы, оснащенные соответствующими слотами под DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней, уменьшения подтормаживаний в CPU-зависимых сценах и ускорения обработки больших данных в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей именно связка большого объема и высокой частоты даст наиболее заметный прирост отзывчивости системы при переключении между тяжелыми программами и работе с проектами, требующими загрузки в память огромных объемов информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL32, являются достаточно сбалансированными для частоты 6400 МГц, обеспечивая хорошее соотношение между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 (eXtreme Memory Profile), что позволяет автоматически и безопасно загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и рабочего напряжения (1,4 В) прямо из BIOS материнской платы, без необходимости сложного ручного разгона. Эта особенность делает комплект дружелюбным для широкого круга пользователей, гарантируя выход на заявленные скоростные характеристики на совместимых платформах.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Renegade DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре Zen 4) и новее. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте 6400 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z790, B760 или AMD X670, B650), и актуальная версия BIOS/UEFI. Важно помнить, что поддержка конкретных частот также зависит от возможностей встроенного в процессор контроллера памяти (IMC).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках и работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Высота планок может быть ограничивающим фактором при установке рядом с очень крупными башенными или СЖК-кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить совместимость в корпусе. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light) для создания целостного визуального оформления игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве современных платформ. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и приложениях. Для активации этого режима планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом (например, слоты A2 и B2). Для дальнейшего расширения до 96 ГБ можно добавить еще один идентичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение заключается в обязательной совместимости платформы: материнская плата и процессор должны поддерживать стандарт DDR5. Высокая частота 6400 МГц может не стабильно запускаться на бюджетных материнских платах (серии H для Intel или A для AMD) или потребовать ручной настройки напряжений. При выборе стоит ориентироваться на конкретные потребности: для чисто игрового ПК высокого класса этот комплект является отличным сбалансированным выбором, тогда как для задач, требующих больше объема, чем скорости (например, работа с виртуальными машинами), можно рассмотреть модули большего объема, но с более низкой частотой. Оптимален он для пользователей, собирающих мощную современную систему с запасом на несколько лет вперед.